新皇崗口岸年內啟用 採「一次放行」模式通關 民建聯倡優化人車通關流程

新皇崗口岸預計於今年內投入使用，將採取「一地兩檢」方式過關。民建聯立法會議員昨日（26日）前往該口岸考察，今日（27日）在立法會舉行記者會。民建聯副主席陳勇表示，新皇崗口岸聯檢大樓的規劃極具未來感，採用「合作查驗、一次放行」的新模式，將深圳與香港的出入境查驗設施集中於一座綜合大樓內，使過關流程更為便捷高效。

陳勇透露，口岸大樓主體結構已經封頂，內部規劃每層均設有出入境服務，未來可實現自助便捷通行。設計中也預留了空間，供未來兩地地鐵線路在此接駁轉乘，類似羅湖口岸的模式。他強調，民建聯希望將考察交流中收集到的市民意見，向相關部門，包括局長、秘書長等官員反映，期望透過立法會及行政主導的機制，促進相關工作。

實現「在香港坐車直達，直接過關」

民建聯選委界議員陳恒鑌指，新口岸將首次在深圳實施「合作查驗、一次放行」模式，旨在免除旅客以往需多次上下車、分段排隊的麻煩，實現「在香港坐車直達，直接過關」。他解釋，此模式類似澳門與珠海之間的做法，例如旅客前往內地時，僅需使用回鄉證進行拍卡或人臉識別，隨後驗核指模，即可完成查驗。整個過程只需排一次隊，較現有模式更為便捷。

針對查驗櫃檯數量，陳恒鑌透露，大樓內將設有三處查驗區域。其中，乘坐公共交通過境的旅客可使用單向共90個「合作查驗、一次放行」櫃檯，數量充足。對於跨境私家車及兩地車，則參考港珠澳大橋及珠海經驗，實施人車分流，旅客下車後，人員與車輛分別前往不同樓層辦理手續。他表示，民建聯已就人車分流可能產生的「人等車、車等人」問題向當局反映，對方承諾在流程設計及證件辦理櫃檯安排上已作優化，並將在口岸內採取措施，方便旅客與車輛匯合。

林琳：市民關注「人車互等」問題

民建聯選委界議員林琳指出，目前市民較為關注的是「全部落車」查驗所引致的「人車互等」問題。她表示，市民普遍反映，希望恢復以前無需下車查驗的安排，進一步優化現行程序。

民建聯新界北議員姚銘表示，口岸當局說明，現時規劃的出入境車輛查驗櫃檯數量已按車流量平均配置。未來實施「合作查驗、一次放行」模式後，由於人員統一使用同一通道，流程預計將更為順暢，可避免櫃檯不均造成的等候問題。此外，他也關注旅行團集散安排，獲當局回覆將規劃設置有遮蓋的集散區域，以便利旅客上落旅遊巴士。

陳恒鑌亦建議新口岸參考貨車「東進東出、西進西出」的動線設計，避免車輛為過關而繞路，提升效率。此外，他關注現時部分口岸設有車輛消毒池，浸泡車輪可能對電動車造成損耗，建議改為噴灑式清潔，類似港珠澳大橋的做法。陳恒鑌表示，相關建議已在考察會議上與口岸辦討論，民建聯將持續關注交通配套及通關安排，確保口岸便民利民。他亦相信口岸啟用後將便利「北部都會區」發展，並分流深圳灣、蓮塘等現有口岸的跨境車輛。

記者、攝影：郭文卓