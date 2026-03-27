新皇崗口岸本屆政府任期內啟用 採「合作查驗、一次放行」 通關時間減至5分鐘

新皇崗口岸預計今年內投入使用，並實施「一地兩檢」通關模式，立法會保安事務委員會會議今日（27日）討論相關立法建議及皇崗口岸重建項目最新發展。保安局局長鄧炳強表示，新皇崗口岸將取消貨檢功能，專注提供24小時旅檢服務，並採用「合作查驗、一次放行」嶄新通關模式，旅客只需排隊一次、查驗證件一次、核實身份一次，即可完成兩地出入境手續。整體通關時間將由現時約30分鐘大幅縮短至約5分鐘。

新皇崗口岸｜啟用時間表仍待兩地政府商討

鄧炳強表示，特區政府將繼續與深圳市政府緊密合作，積極落實各項籌備工作，爭取提早完成，於本屆政府任期內讓皇崗口岸具備落成啟用條件。口岸的詳細啟用安排及時間表，仍有待兩地政府進一步商討。特區政府會在中央授權後隨即啟動本地立法程序，現時已展開本地立法前期籌劃工作。

新皇崗口岸｜初期容量可達到20萬 通關時間可控

選委界議員范駿華關注，新口岸安排上，有否足夠措施應對節假日這類高人流時段，並關注「一地兩檢」未來是否能安排應用在深圳灣口岸。鄧炳強表示，目前口岸平日人流量每日約有4萬，假日約5萬，最高峰時可達6萬，未來口岸開通初期容量可達到20萬，日後配合北環線通車後，容量更可提升至約30萬。現時口岸通關通道共設有84個櫃檯，而新皇崗口岸將設有202個，即增加1.5倍，相信通關時間可控制在預期範圍內。

他續指，「一地兩檢、合作查驗、一次放行」方式在建設時有一定規定和限制，也需要兩地配合，深圳灣口岸的設計並不適用於此模式，不容易簡單轉換，情況較為複雜，而地形上也未必容許。當局會持續研究，但短期內恐難以在深圳灣實行。

機場運作複雜 短期內未做到「合作查驗、一次放行」

選委界吳傑莊追問，除了深圳灣外，「合作查驗、一次放行」安排是否有機會在其他陸路口岸，甚至海路或空路實行，例如機場。鄧炳強表示，未來重建的沙頭角口岸，也會採用「合作查驗、一次放行」模式，希望日後所有新建的陸路口岸都能採用該查驗方式。「合作查驗、一次放行」主要與內地合作，而機場航班不僅來自內地，運作較複雜，難以專門為內地抵港的航班設立關口處理，所以短期內未必做到。

民建聯新界議員北姚銘表示，傳聞新皇崗口岸啟用時間可能在7月，詢問當局有否具體啟用時間。鄧炳強重申，新口岸必然會在這屆政府內具備通關條件，當局都希望可以提早，而時間視乎雙方建築進度、內地裝修進度，以及法例通過情況。當局與深圳方的共同目標都是希望盡量提早啟用。

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鄧炳強：未來不再需要「黃巴」

姚銘亦關注現有「黃巴」制度是否繼續保留，以及未來在新界北、元朗會否有巴士服務去到新口岸。鄧炳強解釋，「黃巴」的概念是在新田上車、香港口岸下車登記後，再上「黃巴」去到內地，這種通關流程將不再需要。

至於交通配套，鄧炳強相信新界北的接駁巴士必然會有，現時已有相關服務，將來只會更加便利，但具體路線仍在與相關持份者研究中。

記者：曹露尹