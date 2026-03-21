新皇崗口岸採「合作查驗」 過關時間大減至5分鐘 年滿14歲可免證刷臉通行

新皇崗口岸預計於今年內投入使用，更將實施「一地兩檢」。保安局昨日(20日)向立法會提交文件，聯檢大樓主體結構施工建設已基本完成，啟用後將採取「合作查驗，一次放行」的方式過關，通關時間會由以前的約30分鐘，大幅縮短至約5分鐘。

聯檢大樓主體完工 港深緊密協商啟用時間

根據相關的文件，聯檢大樓主體結構施工建設已基本完成，港方承辦商現正以「同步施工」形式在港方口岸區進行大樓內部的工程，以及安裝所需設施。特區政府會繼續與深圳市政府保持緊密合作，會爭取提早完成於本屆政府任期內讓新皇崗口岸具備落成啟用條件的目標，而口岸的詳細啟用安排和時間表，有待港深兩地政府進一步商討。

採「一地兩檢」新模式 旅客排隊一次完成兩地手續

重建後的皇崗口岸將實施「一地兩檢」，旅客可以在同一地點辦理兩地出入境手續。同時，亦會採用「合作查驗、一次放行」通關模式。兩地政府將在口岸邊界線上各自的司法管轄區內並排設置自助及人工查驗設施，旅客使用自助通道時只需排一次隊、檢查一次證件、核實一次身分便可通過出入境雙方的查驗區域及完成兩地出入境手續。通關時間會較以前約30分鐘，大幅縮短至約5分鐘。

設134條自助通道 可「讀證」及「刷臉」通關

​新皇崗口岸將設置134條「合作查驗」自助通道及68個傳統人工櫃枱。「合作查驗」自助通道會採用「讀證」及「刷臉」通關兩種模式，就「讀證」而言，持有香港永久性居民身份證或香港居民身份證，及《回鄉證》或《港澳居民來往內地通行證（非中國籍）》，並已登記內地快捷通道的香港居民；以及持有香港居民身份證及《雙程證》的香港居民。內地訪客方面，適用人士將包括年滿七歲或以上持《雙程證》及相關有效訪港簽注的訪客。

年滿14歲可登記「刷臉」

就「刷臉」而言，年滿14歲的香港永久性居民和香港居民，以及年滿14歲而其《往來港澳通行證》附有多次有效訪港簽注的內地居民，亦可在登記使用「刷臉」通關後，免出示實體證件使用自助通道。年滿18歲合資格使用「刷臉」通關人士可在首次使用「合作查驗」自助通道「讀證」通關時，同時登記使用「刷臉」通關服務。至於14至 17歲合資格人士，在得到其父、母或法定監護人的同意後，亦可登記使用「刷臉」通關。

新皇崗口岸「一地兩檢」 本地立法程序

為實施新皇崗口岸的「一地兩檢」安排，政府將在獲得中央授權後，立即啟動本地立法程序。此授權程序包含兩個層面：需由全國人大常務委員會作出有關香港特區對新皇崗口岸所設港方口岸區依照香港特區法律實施管轄的授權決定；以及國務院需對港方口岸區的具體範圍、租賃等事宜作出批覆。為配合工程進度及讓口岸能盡早開通，政府已展開有關本地立法的前期籌備工作。

當局需要為皇崗口岸實施「一地兩檢」安排提供法律基礎。包括，宣布一個位於內地皇崗口岸的範圍為皇崗口岸港方口岸區；使香港特區法律適用於皇崗口岸港方口岸區及就法院在此方面的司法管轄權訂定條文；擴闊某些已有的權利和義務的地域界限至包括皇崗口岸港方口岸區及就日後的文件及法院命令訂定輔助其釋義的條文。

根據中央授權的具體內容，立法框架包括，本地法例中皇崗口岸區的具體範圍。該範圍同時涵蓋平面及垂直界限，包括聯檢大樓內指定樓層的區域、連接聯檢大樓與香港區界的新建連接橋及現有道路屬港方口岸區的部分。