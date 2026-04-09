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廉署起訴美聯地產代理 涉向下屬索賄逾$6.3萬 虛報對方參與億元獨立屋交易

社會
更新時間：16:35 2026-04-09 HKT
發佈時間：16:35 2026-04-09 HKT

廉政公署昨日（8日）落案起訴一名地產代理，控告她涉嫌向一名下屬索賄逾63,000元，以虛報對方曾參與促成一宗逾億元的獨立屋買賣交易。被告獲准保釋，以待明日（10日）在九龍城裁判法院答辯。

邵莉雅，47歲，美聯物業代理有限公司（美聯物業）分行經理，被控一項代理人索取利益罪，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條；以及一項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條。

案發時，被告是美聯物業尖沙咀一間分行的經理。根據美聯物業規定，分行經理可根據團隊的營業額獲發主管佣金。若分行經理自行促成物業交易，則只會獲發交易佣金，而不會獲發主管佣金。

第一項控罪指，被告涉嫌於2023年7月向一名下線代理索賄逾63,000元，以向美聯物業表示對方是一宗沙田獨立屋買賣交易的其中一名代理人。

廉署早前接獲貪污投訴而展開調查，發現被告報稱自己及其下線代理均參與促成該宗逾億元的物業交易，因而獲發主管及營業員佣金逾130萬，而其下線代理則獲發營業員佣金逾13萬元。

另外，被告又就其女兒兼下屬見習營業員的出勤情況，被控欺詐罪。控罪指被告與其女兒涉嫌於2023年8月至11月向美聯物業虛報女兒的出勤記錄，意圖詐騙而誘使美聯物業向其女兒發放薪金共逾5,100元。

被告涉嫌虛報其女兒於同年8月至10月初於美聯工作逾50日，惟廉署調查發現，被告女兒在該段日子有19日並不在港。廉署指美聯物業在廉署調查案件期間提供全面協助。

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