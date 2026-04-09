柴油價格累升逾2成 有綠色小巴商全線虧損研縮班次 倡政府以實報實銷提供燃油補貼

中東局勢令油價波動，本港柴油價格已累積升逾2成，運輸業界因成本急增叫苦。專線小巴營辦商反映，車隊以柴油小巴為主，每月油費開支大增，所有路線均告虧損，會研究縮減非繁忙時段班次，希望政府提供燃油補貼。有跨境校巴營辦商表示，油價佔成本比例增至近5成，會與學校協商調整收費，亦期望當局給予實際支援。

根據消委會對本港五大油公司價格趨勢整合的數據，扣除門市折扣，柴油價格由美以伊開戰前（2月26日）平均每公升25.75元，升至昨日每公升31.45元，累積加價5.7元，增幅約22.1%。無鉛汽油亦由開戰前（2月26日）平均每公升25.59元，升至周一（4月6日）平均每公升28.29元，累積加價2.7元，增幅約10.55%。

估算油費開支增加50至60萬元

專線小巴營辦商合發小巴執行董事謝卓余向《星島頭條》表示，公司約有90輛小巴，其中87輛是柴油小巴，估算油費開支每月至少增加約50至60萬元，佔營運成本比例由約2成增至3成半，現時所有路線都虧損。他指，小巴班次往往較服務承諾更多，故會研究縮減非繁忙時段班次，以控制油耗，「繁忙時間的服務會維持。」

謝卓余透露，因應油費成本上漲，會向運輸署申請加價，但承認過程需時。他補充，營辦商有社會責任，不能隨時終止營運，但亦難以長期承受高昂油費，倡政府以實報實銷方式向業界提供燃油補貼，「是最實際的支援。可能3個月，或者半年時間。」

跨境校巴商冀政府提供油劵補貼

油費成本增加亦隨時波及莘莘學子。中港通旅運現有十多部校巴，為近600名於北區及東涌就學的小學生提供跨境接送服務。負責人李先生表示，校巴同樣入柴油，油價由以往佔成本約3成多增至近5成，直言有加價壓力，「本身利潤只有1成多，現在整體成本上漲超過1成。」他預期油價短期内不會回落，不排除部分營運商考慮終止服務，「當然不會第一步就去到（終止服務），一定先與學校協商調整收費。」

李續說，客車沒有燃油附加費機制，加價亦可能流失客戶、影響民生，冀政府向商用車輛提供油劵補貼。

運輸署昨日表示，政府非常關注國際油價上漲對香港運輸的影響，會繼續密切留意局勢發展，並致力確保公共運輸服務維持正常。

記者：蕭博禧

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