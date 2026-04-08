油價持續上漲 校巴擬加價業界憂「趕客」得不償失 冀政府提供附加費補貼

受美國及以色列襲擊伊朗的戰事影響，國際油價持續攀升。有校巴公司負責人指出，燃油開支佔營運成本的比例，已由以往約一成急增至近兩成，期望政府協助業界提供臨時附加費補貼。教育界立法會議員鄧飛則擔心加價會加重家長負擔，建議當局研究推出短期補貼措施。

成本急劇增加校巴經營陷困

豐裕旅遊車服務有限公司負責人歐倩婷今（8日）在電台節目中表示，近期油價急升令業界叫苦連天。「過往燃油開支大概佔經營成本的一成多，但現在扣除所有優惠後，已升至接近兩成。」她指出，校巴行業利潤微薄，面對成本急劇增加，業界感到十分焦慮，不知如何應對。

歐倩婷透露，其公司目前營運13輛校巴，為沙田區內6間中小學及幼稚園約400名學生提供服務，平均月費約800至900元，同時亦有承辦團體接送或包車服務。她解釋，校巴收費不能即時調整，必須依據與學校簽訂的合約，在每年3、4月提交申請，才能調整9月新學年的收費。

合約限制加幅 業界憂家長卻步

她坦言，即使向學校申請加價，一般合約或者家長可接受範圍是5%至8%，8%已是極限，即使校方體諒並批准較高加幅，例如8%至10%，業界又擔心會「趕客」，令家長因收費太高而放棄使用校巴服務，最終得不償失。她透露，受少子化影響，在正常情況下每年學生的退搭率已達10%至15%。

她期望政府能提供協助，建議當局設立臨時附加費補貼機制，待油價回落至正常水平時便可停止。她相信此舉能直接惠及家長，同時幫助業界渡過難關。

鄧飛籲政府補貼家長更直接

教育界立法會議員鄧飛在同一節目中表示，理解校巴業界的經營困難。他指出，對部分學生（尤其是低年級同學）而言，校巴屬剛性需求，並非每個家庭都有條件聘請外傭或由家人接送，因此即使加價，有需要的家庭也只能無奈接受。

鄧飛同意業界看法，認為政府應在此非常時期提供協助，並相信直接補貼家長會是更有效的方式。他提到，校巴業界的困境由來已久，疫情期間已有營辦商因停課而結業，加上學生人口減少，令經營雪上加霜。

他建議，鑑於中東局勢變幻莫測，運輸署和教育局可積極考慮合作設立緊急應變機制，以應對油價及其他相關物價波動對民生構成的壓力。鄧飛認為，補貼應屬短期性質，待油價回穩後便可取消，家長會相較校巴公司的怨氣相對較少。

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