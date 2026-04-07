油價︱「紅油」價格升1.5倍 逾千漁船提早進入休漁期 政府提早接受特別貸款申請 

國際油價因中東緊張局勢急升，本港不少行業逐漸因經營成本上漲而受影響，《星島》追查率先發現，不少漁民不堪油價成本較戰前大增1.5倍，「計唔掂數」索性提前進入休漁期，逾千遠洋船暫停出海，近岸作業的漁船即使仍有出海，每程油費亦增加逾200元，佔平均漁穫逾一成，利潤空間大減，紛紛叫苦連天。

逾千艘遠洋船僅「十隻八隻」出海

現時漁船使用俗稱「紅油」的工業用柴油，油價是漁船出海的重要成本。香港漁民近岸作業協會主席黎帶喜表示，油價自美伊開戰前的每桶（200公升）900元，升至現時的每桶2500至2600元，升幅約1.5倍，令漁業大受打擊。

他表示，細漁船計每日耗油600公升，即約7500元，大漁船每日耗油約1600公升，即約2萬元，加上每次出海需聘用7、8名工人，合計勞工成本為每天1萬多元，已超出漁穫得益，故此「計唔掂數」，而且在油價未升前已入的「紅油」陸續於上月中用完，為免出一次海、蝕一次錢，索性提早進入原為5月1日至8月中的休漁期。他補充，現時全港有逾千艘遠洋船，現時有出海的只有「十隻、八隻」。

近岸捕魚方面，黎帶喜稱暫時仍可以出海，如以每次出海約4小時計，油費約400元，較以前增加逾200元，而漁穫收入平均得2000元，即油費增加的額外成本佔漁穫逾一成。他又指，一些使用電油的快艇仍出海捕魚，多屬「個體戶」，燃油成本便低一些。他又稱，近岸捕魚暫時不會停止，「再不出去，連這些（收入）都沒有」。

政府提早接受休漁期貸款申請

高油價令遠洋漁船「停擺」，漁農界立法會議員陳博智表示，經他與政府磋商後，本月初獲政府回覆，可因時制宜提早接受今年的休漁期特別貸款申請；廣東省港澳流動漁民協會和內地6個市的漁會亦同意向香港漁民作出會費的適度減免，共渡時艱。他稱，目前正與各本地漁會協調，希望幫助他們申請休漁期貸款。

陳博智指出，高油價令漁民十分辛苦，大船在農曆年前入的油已經耗盡，無奈下只能提早踏入休漁期，故此政府今次從善如流提供協助。他又指，捕撈行業「看天食飯」，不希望將高魚價轉嫁消費者，事實上亦不可能將魚價提高兩、三倍。

黎帶喜表示，休漁期貸款對遠洋船幫助較大，金額可達數十萬元，近岸船則只有約數萬元，「借了錢又要還」，故在怕麻煩心理下，近岸船的組織較少申請。他又期望政府和立法會監管油價，打擊「加快減慢」，「控制不要起得這麼快，（加價時）批油未來到貨就已經加價，減價時就說批油未賣完……一日都未夠，就即刻起價」。

翻查2020年資料，港府自1999年起設立的魚類統營處貸款基金，向受休漁期影響的漁民提供低息貸款，協助受影響船東渡過休漁期、維修和保養船隻，以及購買燃油，以便在休漁期過後恢復作業。在休漁期於2017年延長實施時間，加上作業環境轉差後，每艘船的最高貸款額提高至30 萬元。

洗衣業「洗一件蝕兩件」 邨巴「開一班蝕一班」

除了捕漁業，以「紅油」推動鍋爐產生蒸氣的洗衣服務業亦首當其衝，香港洗衣服務業聯會會董江遠龍昨日(6日)在電台節目表示，「紅油」價格在2月底是每公升約6元，及至3月底翻倍至12元，本月初更升至17.5元，加幅超過1.9倍。他形容，現時業界是「洗一件、蝕兩件」，部分廠房已暫停接收新訂單，並凍結人手，更有僱主要自掏腰包維持運作。由於燃料成本佔洗衣廠總成本的比例由原本一至兩成急升至近五成至六成，其餘營運成本如物流、膠袋、衣架及洗衣物料等均是石油副產品，故此均有所增加，以一間每月用10萬公升「紅油」的中小型廠房計算，便增加115萬元額外成本，形容價錢不合理及無法接受。

同樣受衝擊的還有運輸業，在屯門經營四條邨巴路線的「ABC旅運」周日(5日)宣佈，因燃油成本大增，即日起暫時減少部分班次，主要為人流較少的時段。公司指，柴油價格由2月底至4月初已翻倍，每接送一名乘客，每月成本增加逾5元，「開一班，蝕一班」，形容每程如「倒錢落海」。惟公司昨晚指，減班未經運輸署批准，故所有班次維持正常，「油價繼續升，我哋繼續蝕」。

經營屯明邨巴的「ABC旅運」周日(5日)宣佈，因燃油成本大增，即日起暫時減少部分班次，其後指減班未經運輸署批准，故所有班次維持正常，慨嘆「油價繼續升，我哋繼續蝕」。 ABC Bus FB圖片

燃油、石油副產品成本上升 議員：下半年或現通脹

進出口界立法會議員鍾奇峰表示，車用柴油對運輸物流業影響最大，「紅油」則打擊工業生產，其中洗衣業打擊最大，因香港有很多洗衣公司，在合約期間不能將成本轉嫁，只好自行承擔。他續指，建造業使用的掘泥機和拖頭等大型機械設備均以「紅油」推動，成本佔比一至兩成，將推高本港整體建築成本，而很多冶金冶鍊設備都使用工業柴油，例如銅鐵鋁、重金屬的提煉、製作不鏽鋼，故對整個供應鏈影響巨大。

他又指，除燃油外，石油副產品的成本亦會上升，若油價持續高企，將導致燃料和原料雙高，導致全球通脹。他舉例，塑膠成本已上升三、四成，現時由廠家承擔，但簽新訂單時便會加價。他擔心油價若未能於5、6月前復常，今年下半年有關通脹將會傳導至消費者。

記者：曾偉龍、何姵妤

