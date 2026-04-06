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油價︱屯門邨巴ABC旅運減班次未果 被指「未經運輸署批准」 呻「每程都似倒錢落海」

社會
更新時間：20:41 2026-04-06 HKT
發佈時間：11:58 2026-04-06 HKT

中東局勢緊張，帶動本港車用燃油價格持續上揚。在屯門經營四條邨巴路線的「ABC旅運」周日（5日）表示，因柴油價格於一個月內飆升超過一倍，導致「開一班，蝕一班」，即日起無奈暫時減少部份班次，並表明若無法解決，或考慮停駛全部路線。ABC旅運今晚（6日）在社交平台表示，由於減少班次的決定未經運輸署批准，所有班次要維持正常。

運輸署：營辦商指獲居民同意後會交申請

運輸署回覆查詢時指關注事件，已主動聯絡該居民巴士服務營辦商。該營辦商現時是按照客運營業證，於屯門區提供4條居民巴士服務路線：第NR79號線（置樂花園往紅磡站）、第NR707號線（大興花園—紅磡站）、第NR711號線（兆麟苑—灣仔）及第NR720號線（兆麟苑—紅磡碼頭）。

署方指，根據營業證要求，如營辦商計劃調整服務詳情，需取得居民代表同意，並於最少14天前向運輸署提交申請。署方得悉營辦商正與居民代表討論調整服務詳情，並會於取得居民代表同意後向運輸署提交申請。

燃油成本月內翻倍 每乘客成本增5元

ABC旅運早前於社交平台指，由2月28日至4月3日期間，柴油價格已上升超過一倍，導致每接載一名乘客的成本增加5元以上。該公司形容「每一程都好似倒錢落海」，在沉重經營壓力下，不得不作調整。該公司又指，由於向政府申請加價需時，而油價卻每日飆升，在無法獨力承擔成本下，決定即日起暫時減少旗下邨巴的部分班次，特別是乘客較少的班次。

ABC旅運周日起暫時減少部份班次，尤其是乘客量較少的班次。ABC旅運FB
ABC旅運周日起暫時減少部份班次，尤其是乘客量較少的班次。ABC旅運FB

若情況未改善 或考慮停駛、增附加費

ABC旅運向乘客致歉，形容「實屬無奈」，期望市民體諒，又稱在成功申請加價，或油價回落後，將盡快恢復正常班次服務。然而若油價未有下調，將不排除考慮停駛所有邨巴路線，或增設燃料附加費。公司將每日更新班次安排，並提醒乘客留意最新消息。

ABC旅運有限公司是香港其中一間非專營巴士公司，主要服務於屯門區，目前共經營4條邨巴路線，包括前往紅磡的NR707、NR79、NR720，以及前往灣仔的NR711。

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