油價︱邨巴縮班及船公司以巴士替代部分渡輪服務 運輸署 : 已聯絡營辦商跟進

近期油價急升，早前考慮減班的屯門邨巴ABC旅運在復活節長假後的首個工作日，以人手為由，今日( 8日 )取消了部分班次。運輸署表示，已會見有關居民巴士服務營辦商跟進事件。營辦商解釋因有司機臨時缺勤而縮減班次，已承諾盡量安排足夠人手提供有關路線的居民巴士服務。

運輸署 : 已敦促營辦商若調整服務 須先取得居民代表同意

署方已敦促營辦商，任何按乘客需求而調整服務水平的計劃，須先取得居民代表同意，並向運輸署提交申請。 如接獲有關申請，署方會盡快處理。運輸署會繼續密切監察營辦商的服務。

珀麗灣客運取消部分渡輪服務改以巴士替代 運輸署 : 已聯絡營辦商

另外，珀麗灣客運即日起取消平日6班渡輪，改以巴士替代。公司在荃灣碼頭貼出告示，指受人手短缺影響，在審視及平衡服務使用量及需求後作出臨時安排。運輸署回應表示關注事件，已主動聯絡「馬灣—中環」及「馬灣—荃灣」持牌渡輪服務營辦商了解，要求營辦商檢視人手安排，以在有需要時（特別是繁忙時段）作出靈活及迅速的調配，維持航班服務，盡量減少對乘客的影響。

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油價︱屯門邨巴ABC旅運假期後首日減班 有乘客指上班時段影響較大

運輸署緊急事故交通協調中心會密切監察區內交通及公共運輸服務情況，並督導各公共運輸服務營辦商按乘客需求加強服務。市民出行前應留意交通運輸最新安排，提早計劃行程，預留充足時間出行。

政府非常關注國際油價上漲對香港運輸的影響，會繼續密切留意局勢發展，並致力確保公共運輸服務維持正常。