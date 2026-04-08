油價︱屯門邨巴ABC旅運假期後首日減班 有乘客指上班時段影響較大

油價不斷上升，早前指考慮減班的屯門邨巴ABC旅運在復活節長假後首個工作日，以人手為由，今日( 8日 )取消了個別路線的部分班次。其中兆麟苑前往港島的NR711路線，原定在早上7時40分及7時50分開出的兩班車合併，改在7時45分開出；8時或之後亦由原本的四班車，減至只有三班車，部分甚至改用小車。傍晚回程班次則正常。《星島頭條》記者傍晚到灣仔NR711上客站觀察，發現搭車的乘客不多，有乘客表示，縮減班次對上班影響較大，會提前到場等候上車。

乘客冀勿減上班時段班次

屯門邨巴ABC旅運早前未獲運輸署批准縮減班次。巴士公司周二晚一度在社交網站報稱，調整班次是因為有職員未出院或外遊趕不及回港。至周三原帖文刪除了相關字眼，改稱班次會因應交通狀況調整。

乘客 : 加價比減班次好 「起碼有班巴士會方便些。」

乘客馮先生表示，早上縮減班次對上班影響較大，「如果無啦啦無咗班車，要等好耐。」對於有班次將大巴改為小巴行駛，馮先生認為下班時段客量較少尚可接受，但上班時段人較多，小巴載客量可能難以負荷。他指，若加價1至2元尚屬合理，認為加價比減班次好，「起碼有班巴士會方便些。」

另一名乘客陳小姐表示，不介意下班時段削減班次，因下班不趕時間且有其他交通工具選擇，但上班則希望能維持正常。她認同大巴營運成本高、較為「嘥油」，若在下班時段改用小車是可行做法。但在車資加幅上，她指若加價4元以下、即總票價維持在28元以下尚可接受，但若加價過高，上班仍會選擇乘搭邨巴，下班時段則會改搭巴士，以節省開支。

梁先生表示，早上縮減班次需要更長時間等車，他因此提早約10分鐘到場等候。他指該邨巴經常不準時，傍晚6時後更「成日無通知下少咗班車」，令乘客無所適從，唯有改搭巴士或多等20分鐘。他表示，邨巴目前並無政府的交通費補貼，若營運商加價5元，加幅高達約20%，他將會改搭巴士，「加一兩蚊仲得，加5蚊就貴過巴士好多。」

記者：蔡思宇

攝影 : 葉偉豪