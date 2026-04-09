醫管局病人資料外洩︱議員批事件令人震驚 「外判服務不等於連保護私隱亦外判」

醫管局九龍東醫院聯網逾5.6萬名病人及少量員工資料，早前被人盜取並在暗網論壇發放，警方日前拘捕一名外判系統維護承辦商的系統開發員，涉嫌非法下載病人及部分醫護人員資料。民建聯立法會議員葛珮帆今早（9日）在電台節目表示，今次事件令人震驚，是非常嚴重的病人資料外洩情況，且很多問題令人感到擔憂，目前看到放在暗網的資料下載數字超過8000次，對市民的個人私隱及生活很有影響。

她表示，很多病人未必知自己的資料已被外洩，不法份子可能利用這些資料進行詐騙或威脅，故目前當務之急是要盡快通知所有病人，又稱醫管局透過其手機應用程式「HA Go」發放信息，但很多市民都未必會查看，特別是長者，促醫管局應該盡快聯絡所有受影響的病人。

質疑為何沒實時監察系統

她指，以往醫院在保護病人資料時都很嚴謹，今次外判商竟可接觸到相信未經加密的個人資料，又放上暗網，這很不正常，質疑為何醫管局內部監察嚴謹，卻對外判商如此寬鬆。她不明白為為何沒有實時監察系統，當有人在非工作時的登入，甚至無認證的登入，沒有警告的機制，又無觸發機制停止，認為這是很大的漏洞。

她認為，技術上有很多事可以做，例如找承辦商時要有嚴格的背景審查等，而被捕人沒有獲授權都可接觸及下載資料，系統本身都有問題，認為醫管局的防盜意識未夠高，強調外判系統服務，不代表將保護私隱責任外判。

《保護關鍵基礎設施(電腦系統)條例》今年實施，要求特定的關鍵基礎設施營運者要保護其電腦系統安全，被問到是否包括醫管局時，葛珮帆稱縱然政府未公布關鍵基礎設施營運者名單，但市民對醫管局有很高的期望，他們應以最高的標準去保護市民的個人私隱。

夏敬恒：有既定程序在嚴格監察下才能接觸病人資料

醫院管理局策略發展總監夏敬恒在同一節目上重申，醫管局高度重視事件，亦明白及重視病人資料的重要性，與承辦商的合約中，有嚴格規定維護系統時如果需要用到資料時要拿授權，今次相關人員沒有取得正式授權就拿了資料，是不合法、非常不恰當。

他指，外判人員一般不可以接觸如此多的資料，在特別情況下有既定程序，必須先通知醫管局臨床部門及資訊科技部門，並在嚴格監察下才能接觸病人資料，但涉事員工並未依循此程序。他續稱，事件發生後，恆常監察系統已即時加強，當局又檢視了所有系統，無發現再有其他資料外洩，同時已暫停相關承辦商維護系統工作，有需要時要在監察下進行。

醫管局就今次事件設立了熱線供病人查詢，他指目前已向3萬多名「HA Go」發信息交代，亦有致電另外1.8萬名涉事病人通知他們，當中已接觸到1萬名病人，其餘會寄出信件告知他們，如需尋求協助時，醫管局會提供協助。

記者：郭詠欣

相關新聞：

醫管局病人資料外洩︱外界質疑隱瞞消息 醫管局：公布時間須配合刑事調查

醫管局病人資料外洩 陳凱欣憂打擊使用醫健通、HA Go信心 田北辰：涉聯合醫院麻醉科系統

醫管局外洩病人資料｜事件「不涉網絡攻擊」？專家質疑「語言偽術」：外判系統維護工作也要負責任

