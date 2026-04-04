醫管局病人資料外洩 陳凱欣憂打擊使用醫健通、HA Go信心 田北辰：涉聯合醫院麻醉科系統

醫管局發生病人資料外洩事件，超過5.6萬人受影響。選委界議員、衞生事務委員會委員陳凱欣向《星島頭條》表示，醫管局要盡快如實公布事件全貌，包括實際受影響人數及初步外洩原因，並全面檢視系統。她亦擔心事件減低市民使用醫健通等平台的信心，影響後續政策推進。

陳凱欣指出，事件最先在暗網上被發現，並非由醫管局主動通報，回覆傳媒查詢時才披露事件。較多資訊亦是來自私隱專員公署回應。她提到，初步公布資料外洩涉及5.6萬人，但暗網資料顯示超過20萬人，希望醫管局盡快將所知情況向公眾如實交代。

若涉系統漏洞 受影響人數恐遠超5.6萬

陳凱欣又分析，資料外洩可能有多個原因，包括員工不誠實使用或出售資料、個別員工疏忽、個別醫院網絡遭黑客入侵、第三方供應商洩漏，或涉及某個醫院聯網出現問題。她強調，不同原因造成的嚴重性差異極大，若純屬個別員工洩漏某醫院或某科室的資料，影響相對有限；但若涉及系統保安漏洞甚至黑客入侵，相信受影響人數遠不止5.6萬。她認為目前公布的資訊並不理想，醫管局應盡快交代。

在通報與支援方面，陳凱欣關注醫管局如何短時間內通知所有受影響病人。她建議，若難以個別通知，應透過傳媒等渠道對外發布，以保護病人免受二次傷害。她指出，病人資料被外洩後可能面臨經濟損失或詐騙風險，每宗個案情況不同，醫管局難以估算整體損失，因此應主動為受影響病人提供最大協助。

陳凱欣憂市民失信心 損醫療數碼化進程

陳凱欣亦提到，立法會於2024及2025年曾討論醫健通及醫管局網絡系統，醫管局曾表示高度關注網絡安全，並指出醫院及醫療體系是全球黑客最喜歡攻擊的目標。當局當時已引入第三方監察、防火牆、防毒軟件及數據加密等多重保安系統。她質疑，現有保護系統是否失效，當局應在處理事件後全面檢視網絡漏洞，如有需要應尋求專業人士協助，作較長遠跟進。

被問到醫管局是否有汲取過往其他公營機構資料外洩的教訓，陳凱欣認為，當局必然有留意相關情況，但實際是否吸取教訓，關鍵在於外洩源頭。若是員工擅自出售資料，則與系統無關；但若涉及系統漏洞，則反映防護仍有不足。她指出，醫管局對自身系統好有信心，惟每次網絡攻擊手法可能不同，醫管局不應低估網絡世界的攻擊及傷害。

陳凱欣憂慮，醫健通及HA Go等數碼平台正持續擴展，例如HA Go用於市民收費及豁免機制。若網絡系統不安全，將影響市民使用這些數碼平台的信心，進而影響收費、預約等服務。她強調，若事件令市民長遠失去信心，將嚴重影響多項醫療數碼化項目的推進，當局必須設法重建市民信心。

另一衛生事務委員會委員、九龍中議員楊永杰認為，事件非常嚴重。資料圖片

楊永杰促政府就公營部門提供安全指引

另一衛生事務委員會委員、九龍中議員楊永杰認為，事件非常嚴重，除要加強既定調查程序之外，需即時提出一套安全指引，供員工遵循。黑客能夠有機可乘，往往因為員工不慎點擊帶有病毒、木馬或釣魚病毒的電子郵件，導致整體系統出現安全漏洞，讓黑客得以入侵。這並非單一事件，過去也常見許多公營部門發生私隱外洩的情況，政府應針對公營部門提供更安全指引，築牢整體保安系統，防止黑客得手。

田北辰了解今次事件，此次事故涉及聯合醫院麻醉科的系統。資料圖片

田北辰：外洩事故涉及聯合醫院麻醉科系統

實政圓桌召集人、前立法會議員田北辰在社交平台發文，指政府雖常宣傳提醒市民注意網絡安全，然其自身及公營機構掌握大量市民資料，卻頻繁出現外洩事故。

田北辰了解今次事件，此次事故涉及聯合醫院麻醉科的系統。該系統曾於4月1日由外判承辦商進行升級，其後便發生資料外洩。究竟事件起因是技術失誤還是涉及刑事成份，有關方面必須徹查清楚。

田北辰又稱，已多次要求數字政策辦公室直接參與各部門的網絡保安工作，但每次均表示會參與重要的項目。那麼，是次醫院系統升級，他們有否派員監督？倘若沒有，豈非意味著承辦商可任意行事？

實政圓桌會繼續要求數字政策辦公室實際參與相關工作。

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