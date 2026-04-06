醫管局外洩病人資料｜事件「不涉網絡攻擊」？專家質疑「語言偽術」：外判系統維護工作也要負責任

醫管局近日發生病人資料外洩事件，逾5.6萬名九龍東醫院聯網病人的姓名、身份證號碼、手術內容等敏感資料，被上載至暗網。醫管局前九龍東聯網總監陸志聰今早（6日）在商台節目形容事件嚴重且不可接受，促局方從速做兩件事：盡快通知所有受影響人士；全面檢視系統漏洞，包括承辦商在風險處理上的要求。

就醫管局事發後回應指，事件不涉及網絡攻擊等因素，軟件及應用程式安全研究員賴灼東在同一節目質疑說法屬「語言偽術」，直言現時黑客已「睇實」香港不同機構外判營運商的工作，系統一有問題就會立即攻擊，即使不是攻擊機構的主網，實際上都是針對機構所持有的資料。他強調機構將資料維護的責任外判給營運商，自己都有一定的監察責任。

前聯網總監陸志聰：無法接受 促盡快通知病人

曾任九龍東聯網總監的陸志聰直言，看到新聞後第一個反應是「好嚴重」，涉及5萬多個病人的資料，連身份證號碼亦包括在內，「發生這種事，我就想，不可以接受」。他指出，當務之急是處理好首當其衝的受害人，即該5萬多名病人。局方應盡快通知他們，並清楚交代被盜竊的具體資料，「新聞稿講咗一句，但譬如有無我嘅地址、電話？呢個好似新聞稿就無講。但如果我係嗰幾萬個病人，我一定好緊張。」

對於洩漏原因，陸志聰同樣對醫管局的說法提出疑問。他留意到新聞稿提及洩漏的檔案是「原檔案」，認為情況奇怪，「如果你話一個原檔案，重要係幾萬人嘅資料，其實呢個喺任何一間公司，我想都唔會容許一個職員可以去下載到。」他強調不單是下載，即使是「睇」本身已經不被容許。他解釋，醫管局內部員工接觸病人資料有兩大原則：「個病人係咪你照顧緊？」以及「你有無需要？」，兩者須同時滿足。因此，他難以想像為何承辦商需要並可以接觸整個「原檔案」。

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賴灼東斥醫管局「語言偽術」 黑客早已盯上承辦商

對於醫管局稱事件不涉網絡攻擊，軟件及應用程式安全研究員賴灼東認為是「語言偽術」，直斥說法「好悶」。他解釋，網絡攻擊不一定是指攻擊醫管局的主核心網絡，「我肯定自從數碼港（資料外洩事件）之後，已經有一啲組織係睇住咗香港唔同嘅關鍵基礎設施，或者重要嘅基建，或者銀行等，然後睇佢哋有關嘅vendors（服務供應商），一路去掃瞄有無漏洞，一有問題就即刻去做嘢。」換言之，攻擊者可能早已入侵了維護系統的承辦商網絡，靜待機會竊取資料。

賴灼東又解釋，「原始檔案」通常是在系統維護或備份過程中，由營運商或維護人員將資料庫整筆匯出而產生，檔案可能十分龐大。他推斷：「好明顯就係個營運商『我想備份、做啲維護工作、將資料拎出嚟做測試』，就會有個原始檔案出嚟。」問題在於，該檔案有否在承辦商的伺服器上做好保護設定，以及被誰人下載。

外判不等於免責 專家倡設「跳板伺服器」

兩位節目嘉賓均認為，醫管局與承辦商對是次事件有共同責任。陸志聰指出，外判服務時，尤其涉及敏感資料，必須做好風險管理。他質疑：「承辦商有無需要去睇呢啲資料先？如果有，佢可以睇全部定係一部分呢？佢睇嘅時候，係咪每一次睇都要醫管局方在場呢？」

賴灼東則提出更具體的技術建議，認為醫管局及其他政府部門應採用「Jump Server」（跳板伺服器）作中介監控。所有承辦商的維護工作，都必須先通過該伺服器才能接觸到主系統，「所有營運商喺個跳板伺服器做嘅任何嘢，我哋見到，就已經可以阻止，停止咗，佢連抄嘅機會都無。」他指出，這種做法能實時錄影、監察及截停可疑操作，而非事後在暗網公布才後知後覺。

賴灼東坦言，這種嚴謹的監察措施需要資源，但不排除仍有人因「貪圖方便」而放寬權限。他總結，過去已多次發生類似因第三方服務商而起的資料外洩事件，形容「呢個套路一路去重複緊」，促請各部門反思，不能將責任完全外判，必須確保承辦商的監管水平符合自身標準，並作定期高密度監察。

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