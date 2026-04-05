醫管局病人資料外洩︱外界質疑隱瞞消息 醫管局：公布時間須配合刑事調查

醫管局發生病人資料外洩事件，逾5.6萬名九龍東醫院聯網病人的姓名、身份證號碼、手術內容等敏感資料，被上載至其他平台出售。就是次資料洩漏，醫管局表示，事件是由醫管局恆常監察系統主動發現，已通報執法及監管機構，並已即時採取多項措施，設立熱線供查詢。對於外界質疑公布時間，醫管局解釋需配合刑事調查，對罔顧事實的評論感遺憾。

恆常監察揭發 已通報執法機構

醫管局發言人指，是次懷疑病人資料被未經授權取走並於第三方平台洩漏的個案，由局方的恆常監察系統主動發現，並已隨即通報相關執法及監管機構。醫管局強調，高度重視事件，並已即時採取多項措施嚴肅跟進，包括嚴正檢視內部網絡系統、盡快以不同形式聯絡受影響病人，以及設立熱線供病人查詢等。

醫管局發生病人資料外洩事件。

已就傳媒查詢盡快回應

發言人指出，醫管局一直以開誠布公的態度，適時透過合適方式向公眾交代不同類型事件。惟今次事件懷疑涉及刑事成分，對外公布的時間及內容，必須以配合執法機關的調查工作和尊重司法程序為大原則。

局方在考慮上述因素後，已於發現事件當天就傳媒查詢盡快作出回應，並於稍後主動透過新聞稿及向全體員工發放電郵公布更多詳情。對於有評論妄顧事實及相關法例，醫管局表示遺憾，並將繼續全面配合警方調查，採取一切可行措施將對病人的影響減至最低。

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