Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

游泳教練涉泳池內非禮中一女童 事主供稱接受被告指導蛙泳時遭觸及胸部

社會
更新時間：17:30 2026-04-08 HKT
發佈時間：17:30 2026-04-08 HKT

26歲游泳教練涉於摩理臣山游泳池內非禮中一女童，他否認一項猥褻侵犯罪。案件今於東區裁判法院開審，女童供稱被告教導她蛙泳期間，曾着她坐到其大腿上，再雙手捉住她的手腕向前撥，期間被告手指曾觸摸到她的胸部，被告及後又把她抱回池中，再次觸碰到她的胸部。辯方盤問下，女童確認她當時仍繼續學習蝶泳及沒有迴避被告，稱因不懂反應及怕尷尬。案明續審。

坐大腿教泳姿、抱入泳池皆曾遭觸碰胸部

被告胡俊浩，被控於2023年7月27日在香港島灣仔愛群道摩理臣山游泳池內猥褻侵犯女童X。

控方今傳召X作供，並播放X的錄影會面片段。X在會面中稱，案發時正值暑假，她當時12時，而被告是她的游泳教練。當日X在泳池內練習蛙式時，被告表示要指導泳姿，着X坐到他的大腿上，再雙手捉住X的手腕向前撥。

X稱當時被告的左手手指從她的左胸中間向外摸，一共摸到她的左胸兩次，她當時感到害怕及不懂處理，故繼續訓練；被告其後又把雙手放到她的腋下，把她抱起及放回池中，期間左手手指再次觸碰到她的胸部。

承認其他教練亦曾有類似指導划水動作

X又稱，她後來在池邊休息，而被告曾站在她身後，她當時感到有硬物觸碰臀部，她認為硬物是被告的下體。

辯方資深大律師蔡維邦盤問X時，X確認她當日遲了抵達泳池，一度遭被告責怪，而她當時雖然已懂得蛙泳，但仍想改善泳姿及加入學校校隊。辯方續指，當時被告握着X的手，指導她的划水動作，而過去其他教練亦有類似行為。X同意。

解釋事後仍跟被告學泳因不懂反應及怕尷尬

辯方指，當時被告並未接觸到X的胸部，2人也是站在泳池中，而被告站在X身後指導。X不同意，又指當時她坐在被告大腿上。辯方亦指，被告其後並沒有把X抱回泳池及在過程中接觸到其胸部。X不同意。此外，X其後仍接受被告教導蝶泳。X確認她當時沒有迴避被告的接觸，因為她不懂反應及怕尷尬，又稱「覺得將呢樣嘢同屋企人講，係一件好尷尬嘅事」。X事後曾向同學提及事件，直到8月2日才向母親透露及報警。

案件編號：ESCC3039/2025
法庭記者：王仁昌

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用
連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用
飲食
6小時前
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
生活百科
2026-04-07 16:11 HKT
02:00
宏福苑聽證會︱宏泰消防水喉工聲稱水缸水掣由另一工人關閉 被大律師踢爆即改口：係我閂嘅
社會
7小時前
65歲歐陽震華家族喜迎新成員 晒百日宴照片自爆身份轉變 BB顯福相身上掛滿金器
65歲歐陽震華家族喜迎新成員 晒百日宴照片自爆身份轉變 BB顯福相身上掛滿金器
影視圈
6小時前
01:09
伊朗局勢｜美伊將於巴基斯坦談判 停火後首兩隻船舶通過霍爾木茲海峽︱持續更新
即時國際
25分鐘前
東鐵男女逃票「交足戲」斷正 神同步「這表情」 網民怒吼：罰太輕！｜Juicy叮
東鐵男女逃票「交足戲」斷正 神同步「這表情」 網民怒吼：罰太輕！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
宏福苑聽證會︱第二輪聆訊召開
宏福苑聽證會︱同意「只要大火前曾檢測 火警鐘響會救返好多人」 消防承辦商認有責︱持續更新
社會
2小時前
全紅嬋報警︱網暴不斷飽受精神傷害 二沙體育中心：反對畸形飯圈文化
全紅嬋報警︱網暴不斷飽受精神傷害 二沙體育中心：反對畸形飯圈文化
即時中國
5小時前
紅磡新海濱正式開放！270度無遮擋視維港美景 附出入口位置/前往方法
紅磡新海濱正式開放！270度無遮擋視維港美景 附出入口位置/前往方法
好去處
2026-04-07 13:15 HKT
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
飲食
2026-04-07 09:00 HKT