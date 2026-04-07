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狗隻入食肆｜接93份意見書大部分表贊成 議員指反映獲得社會認同 促政府認真處理執行細節

社會
更新時間：10:50 2026-04-07 HKT
發佈時間：10:50 2026-04-07 HKT

政府計劃修例容許狗進入食肆，立法會接獲93份公眾意見書，大部分表示贊成，部分人關注食肆會否劃寵物區，亦有關注狗排泄問題。漁農界立法會議員陳博智今早（7日）在電台節目表示，意見書反映食肆自願申請、市民知情的大方向，獲得社會認同，市民對執行細節提了很務實的關注，促政府需要認真處理。

關注狗排泄問題 冀設清晰框架或指引

針對關注狗隻排泄問題，他表示目前是由餐廳與狗主自行協商，希望當局會有清晰框架或指引處理，以減少雙方之間的爭拗，舉例要在食肆門口列出相關的守則，又或在網上列出狗主的責任等，抑或要求狗主自備清潔用品作簡單清潔，再交由餐廳作消毒等，希望食環署可以提出標準流程指引。

至於會否劃寵物區，他指暫無硬性規定，仍要看餐廳的大小、有無合適的做法，希望計劃可有秩序地發展，留彈性予餐廳決定。而怕狗或對狗毛有敏感的員工，他指現行已有很多機構，包括動物福利機構舉辦簡介會，分享與寵物相處的注意事項，例如與狗主的溝通等，這些員工排班會有合理調動，不會強制要求處理狗隻相關的工作。

記者：郭詠欣

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