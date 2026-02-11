狗隻准入食肆︱謝展寰：擬每名顧客最多攜兩隻狗隻入食肆 半年後就牌照條款作檢討

政府計劃修例，容許狗隻進入獲批准食肆，首階段擬設500至1000個名額。環境及生態局局長謝展寰表示，以「小步走」方式起步較為合適，讓社會逐步適應，半年後將檢視牌照條款應放寬或收緊。若一切順利且反應良好，名額會以每次500至1000個逐步增加。惟對於狗隻可攜帶入餐廳數量，當局傾向允許每名顧客攜帶最多兩隻狗進入食肆。

謝展寰今日（11日）在電台節目指出，首階段500至1000個名額是起步安排，並非上限。若申請超額，將以抽籤方式處理。至於會否限制進入餐廳的狗隻數目，他稱不同食肆規模與運作模式各異，接獲不少意見反映面積太小的食肆或不適合容許狗隻進入，因此將與業界及相關專家進一步商討，研究是否設定面積限制，以及如何訂立合理水平以平衡各方需要。

他強調，經與業界反覆商討，雙方均認同以「小步走」方式起步較為合適。預計首階段申請以已有寵物友善營運經驗的餐廳為主，其他缺乏經驗的食肆則會先觀望情況再作決定。

擬每名顧客限攜兩隻狗進入食肆

就餐廳容納狗隻的數量，以及每名顧客可攜帶狗隻的上限，謝展寰表示，不同食肆各有其營運模式，難以用單一標準規管所有餐廳，因此暫無計劃就容納狗隻數目設立統一限制。但他強調，基本原則是狗隻須在主人可控範圍內，相關細節將進一步諮詢專家意見。據初步考慮，當局傾向允許每名顧客攜帶最多兩隻狗進入食肆，具體安排將於稍後公布。

對於公眾關注狗隻在餐廳內咬人或排泄等問題，謝展寰指出，控制及約束狗隻行為屬狗主責任，如發生狗隻咬人或造成傷害，狗主必須承擔責任；而維持餐廳清潔衛生則是食肆的責任。若狗主弄髒地方，餐廳清潔後可向狗主收取費用，具體安排可由食肆自行釐定。

業界反應兩極 咖啡店最感興趣

飲食界立法會議員梁進在同一節目表示，目前對新牌照最感興趣的，主要是過往已有戶外座位、本身是咖啡店，或位於狗隻聚集熱點的商戶。其他食肆則抱持觀望態度，希望先了解實際操作情況再作決定。梁進解釋，牌照條款比想像中嚴格。他指出，食肆一旦取得批注，就不能靈活性去做，取得批注後，必須任何時刻遵守所有條款，而非僅在特定情況或時間下容許狗隻進入。他舉例，條款規定食物不能在顧客面前加熱，這不僅影響如「羊腩煲」或「燒鵝」等中菜，連咖啡店常見的加熱花茶也可能違規，大大影響營運靈活性。

首階段名額料足夠 6個月檢示期合適

對於首階段500至1000個名額是否足夠，梁進認為，基於目前業界的審慎態度，此配額在現階段「理論上應該足夠」。他補充，除非出現大量經營者未清楚了解條款便輕率申請，其後才發現無法遵從的情況，否則名額不會構成問題。他又認為，每六個月檢視一次申請的做法是合適的，能給予業界足夠時間觀察市場反應及評估自身是否適合加入。



相關新聞：

狗入食肆最快年中批首輪 謝展寰：原則上禁觸餐桌

狗隻入食肆︱環境局：攜帶狗數量不設上限 餐廳可買保險惟非強制要求

