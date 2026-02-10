狗隻入食肆︱環境局：攜帶狗數量不設上限 餐廳可買保險惟非強制要求

政府擬修例，允許狗隻進入食肆，若進展順利，年中便可批出首輪申請。立法會食物安全及環境衞生事務委員會今（10日）討論有關安排。有議員問及每名市民最多可以攜帶多少隻狗隻進入餐廳；有議員又關注若餐廳規模較小，是否適合申請計劃。環境及生態局表示，不會硬性規定每名客人可以攜帶多少隻狗隻，餐廳可自行決定犬隻進入安排。局方又稱將會每6個月進行一次新申請。

楊永杰憂無限量帶寵物入食肆有負面影響

會上，九龍中楊永杰問及，每名市民最多可以攜帶多少隻狗隻進入餐廳，擔心若容許狗主無限量地攜帶寵物進入，會對餐廳構成負面影響。食物環境衞生署署長吳文傑表示，當局不會硬性規定每名客人可攜帶多少隻狗隻，因為不同食肆有不同考慮。不過政府會提供良好作業指引，提供資料及方向性指引，供食肆自行考慮。

每半年進行一次牌照新申請

實政圓桌莊豪鋒關注，香港有不少大型狗隻，若餐廳規模較小，是否適合申請計劃，又問到如果有餐廳獲批容許食客帶同狗隻進入食肆，但卻長期不容許狗隻進入，政府會如何處理。環境及生態局局長謝展寰指，由於政府已規定狗主需要約束狗隻，並用牽引帶控制狗隻，現階段安排已足夠，會視乎經驗再考慮是否需要修改。他又指每間餐廳可自行決定大型犬入內的安排。謝展寰續稱，計劃只是賦予餐廳有權容許狗隻進入，並不代表餐廳一定需要開放，因每間餐廳的情況不同，不會制定硬性開放要求。

自由黨、飲食界梁進問到，如果有意申請牌照的餐廳，多於政府開放的申請的名額，當局最快何時可以增加牌照數目。謝展寰指，計劃每6個月進行一次新申請。

獲批食肆一年收3投訴或會「釘牌」

民建聯漁農界陳博智問及，政府在推出計劃後會否作定期巡查；金融界陳振英問到政府會否設專門熱線，供市民舉報違反規例的餐廳。吳文傑指，在計劃初期政府會設專隊，巡查取得牌照的食肆。由於初期屬適應期，政府會以勸籲為主，協助業界落實安排。但若涉安全問題，則會嚴謹執法。謝展寰補充，如果有餐廳在一年內收到三次投訴，會考慮取消其牌照。他又指市民可透過「1823」作出投訴。

工聯會勞工界李宇廣問及，政府會否在指引中加入狗隻用餐區，以減低衞生風險。吳文傑指，政府在審議批注時會考慮整間餐廳，但個別餐廳取得批注後，仍可在餐廳內劃分區域不准狗隻進入。民建聯選委界洪錦鉉關注，政府會否要求參與計劃的食肆購買保險，以及萬一狗隻咬傷人或造成事故，相關責任由誰承擔。謝展寰指，約束狗隻的責任在狗主身上。當局亦與保險業界了解過，餐廳可以就此購買保險，惟不是強制要求。

現時《食物業規例》（第 132X 章）禁止狗隻進入食物業處所，導盲犬或執行法定工作的狗隻除外。政府擬修例容許食客帶同狗隻進入獲批准食肆，預計首季向立法會提交法例修訂建議，今年中批出首階段申請，首階段約500至1000個名額，如首階段運作暢順，計劃在首階段推出約半年後，接受下階段申請。有關申請費用為140元；獲批食肆要在入口當眼處展示指定樣式標示；不得容許狗隻上餐桌，以及不得在處所內烹煮或準備狗隻食物等作為主要牌照條件。違者可被判罰款1萬元及監禁3個月。另出於安全考慮不接受火鍋店和烤肉店申請。

記者：林彥汛

相關新聞：

狗隻入食肆｜年中批出500至1000牌照名額 格鬥犬不得內進 禁狗隻上枱 火鍋及烤肉店無份

狗隻入食肆︱狗狗可否與主人一同進食？餐廳可否供應狗食物？即睇八大情景題Q&A

狗隻入食肆︱餐飲業指可帶來新氣象 議員倡適時檢視 考慮擴充交通配套配合需求

狗隻入食肆︱業界料Cafe、西餐廳申請較踴躍 提醒申請前考慮員工接受程度