狗隻入食肆︱謝展寰：細小擠迫餐廳或不宜發牌  一年內違規3次即取消資格

社會
更新時間：12:46 2026-02-14 HKT
發佈時間：12:46 2026-02-14 HKT

政府擬修例容許狗隻進入食肆，首階段計劃設約500至1000個名額，會採取抽籌形式分配。環境及生態局局長謝展寰表示，原則上面積細小、環境擠迫的餐廳，可能不適合發牌。此外，就政府首次公開招聘食物環境衞生署署長，他強調此職位需具備敏銳的政治觸覺，相信有助推進食環署的改革工作。

謝展寰今（14日）在一個電視節目表示，發牌時會考慮食肆的面積，同時亦會評估餐廳的經營性質及是否設有戶外空間，以減少意外或衝突發生的機會。不過，政府目前仍未就食肆面積要求訂出具體標準，將會與業界進一步商討，原則上細小而擠迫的場所或不宜發牌。當局亦正考慮限制每位顧客可攜帶狗隻的數量。

無需分區發放牌照 違規3次即取消資格

被問到會否按每區分配一些牌照名額，以促進全港人寵共融的氛圍。謝展寰指，經與業界探討後，認為未必有需要刻意分區，且當局目前亦未能掌握實際有意申請的餐廳數目。他續稱，新牌照將附帶多項條款，包括禁止在廚房內烹煮狗食，以防與人類食物出現交叉感染；違規者將面臨罰款，初步構思若食肆在12個月內違規3次，將被取消准許狗隻進入的資格。

政府日前刊登職位空缺，破天荒首次以公開招聘形式招募食物環境衞生署署長，招聘條件包括要求應徵者具敏銳政治觸覺、在政策、執法及運作上具策略視野，以及擁有執法經驗等。謝展寰表示，政府就此已思考一段時間。

食環署工作範疇廣泛與執法工作息息相關

他解釋，食環署的工作範疇廣泛，與市民的生活息息相關， 亦牽涉到很多不同利益的衝突。作為高級公務員及部門領導，若具備敏銳的政治觸覺及相關執法經驗，相信將有助推進食環署的改革進程。

另外，隨著農曆新年假期臨近，謝展寰表示，當局將會加強郊野公園的管理措施，包括增派人手到西貢鹹田灣清潔及管理洗手間，同時會加設大型垃圾桶，漁農自然護理署亦會加強巡邏工作。

