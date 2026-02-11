食環署長、新聞處長首次公開招聘 月薪近30萬 條件包括「能處理政治敏感議題」、具策略性視野

政府今（11日）刊登職位空缺，破天荒首次公開招聘政府新聞處處長及食物環境衞生署署長，截止申請日期為2月25日。據了解，兩個職位亦同步容許內部人士投考。兩個首長職位薪酬為首長級薪級表第6點，即月薪港幣287,990元至296,535元，獲取錄的申請人將會按公務員合約條款受聘，為期3年，政府可酌情處理續聘安排。受聘人不會在政府調任、晉升或調職。

食環署長招聘｜要求具敏銳政治觸覺、推改革經驗

根據職位要求，食環署署長須具有敏銳的政治觸覺，能夠處理政治敏感議題；具豐富的員工管理，推動組織改革的經驗，及具執法工作的知識和經驗將獲優先考慮；熟悉政府體制及龐大財務資源的管理；具備卓越的領導才能；在政策、執法和運作方面具有策略性的視野，備有豐富的前瞻性規劃和組織能力。

食環署署長直接向環境及生態局常任秘書長（食物）負責，並根據民政及青年事務局局長授權，負責監督食環署就公眾娛樂場所牌照執行的發牌職能及職務，但在有關項下的職責，食環署署長向民政及青年事務局常任秘書長負責。

新聞處長過往皆由AO出任 招聘要求具卓越智力

至於政府新聞處處長，要求需熟諳傳媒事務，在處理公共關係議題方面往績極佳，以及具備卓越智力、政治觸覺、交際及溝通能力、戰略思維及領導才能，並敢於面對變化及挑戰。新聞處長直接向民政及青年事務局常任秘書長負責，須領導新聞處履行其使命，即藉着提供專業公關意見和宣傳政府政策與服務，為香港於境內外建立正面形象。

回歸以來，11任新聞處處長皆由政務官（AO）出任，例如現時是財政司副司長的黃偉綸、前局長聶德權和邱騰華、馮程淑儀、陳偉偉等，現任新聞處長廖李可期亦是政務官出身。她兩年前由保安局副秘書長調任新聞處長，政府最新公布，她3月30日起重返保安局，出任常任秘書長。

相關新聞：高官任命｜廖李可期重返保安局任常秘 新聞處長公開招聘 月薪近30萬 政制局常秘有人選

公開招聘資料顯示，食環署署長和政府新聞處處長的入職條件包括持有由本港大學頒授的學士或深造學位，或同等學歷；具備至少15年行政及管理經驗，當中包括至少7年擔任高級職位的經驗；中英文書寫能力優良，並能操流利粵語、普通話及英語；在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績。

現任食環署署長上任至今一年多

現任食環署署長吳文傑於2024年11月11日出任該職位，上任至今一年多。他於1995年8月加入政務職系，2023年4月晉升為首長級乙一級政務官，並曾在多個決策局及部門服務，包括前衞生福利科、前保安科（後改稱保安局）、香港駐東京經濟貿易辦事處、房屋署、前環境運輸及工務局、香港駐日內瓦經濟貿易辦事處及前環境局。

吳文傑亦於2016年1月至2019年9月出任環境保護署副署長，於2019年10月至2022年3月出任在職家庭及學生資助事務處處長，並於2022年4月起出任房屋局副秘書長／房屋署副署長（策略）。

環境局 : 為部門廣納人才和引進新思維提供最大空間

環境及生態局回覆《星島頭條》查詢時表示，過去幾年，食物環境衞生署（食環署）持續革新，積極嘗試以新策略、新科技和新手法提升服務質素和執法成效，取得實質成果。在這良好基礎上，政府認為現在是合適時機，以公開暨內部招聘的方式聘任食環署署長，為部門廣納人才和引進新思維提供最大空間，助力部門進一步推動改革進程。

民青局 : 政府政策是「用人唯才」

民政及青年事務局回覆表示，政府的政策是根據「用人唯才」的原則，視乎部門的管理及運作需要，以最適合的方法挑選人才擔當部門首長職位。不同政府部門也會因應需要公開招聘或內部聘任部門首長，例如創新科技署署長、法律援助署署長、海事處處長及數字政策專員等。局方認為以公開暨內部招聘的方式聘任新聞處處長，能為部門廣納人才和引進新思維提供最大空間，積極推動部門的改革進程。