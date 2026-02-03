狗隻入食肆︱業界料Cafe、西餐廳申請較踴躍 提醒申請前考慮員工接受程度

政府計劃修例放寬食肆申請牌照，容許狗隻進入餐廳，預計今年中批出首輪最多1,000個申請。政府今日（3日）交代細節，包括餐廳營運者及攜狗食客的責任、狗隻進入餐廳的規則等。稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍認為規管屬「合理但偏嚴」，不過相信當局是希望盡量不引起社會反彈，平衡不愛狗市民的感受。他亦預計Airside商場、西九、赤柱、西貢等郊外區份的休閒式咖啡店、西餐廳申請會較踴躍。

黃傑龍：規管合理但偏嚴

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，整體業界歡迎放寬，相信能帶來新商機。不過他強調，並非所有食肆都適合讓狗隻進入，料營運者會衡量申請是否有助吸引顧客，抑或影響現有客源。他又指，目前約500至1,000個名額佔全港1.7萬間餐廳約3至5%，但難以預計市民反應及長期有多少餐廳會申請。

黃家和：餐廳會衡量吸客定趕客

黃家和坦言，過往不少狗主外出散步時，希望能與狗隻一同休息或用餐，但礙於法例所限，未能在室內餐廳實現。隨着規定放寬，部分食肆若認為合適，便可名正言順地容許狗隻進入，吸引相關客群。他又建議，部分較大型的食肆可考慮劃分不同區域，分隔寵物顧客與一般顧客，以減少衝突，但前提仍是確保衞生及食物安全。

本身是飲食集團主席的黃傑龍以旗下餐廳為例，燒肉及火鍋店按規定已不符申請資格，毋須考慮；而部分餐廳或抹茶飲品店則較為合適，但是否申請，仍需視乎店舖所在地區、商場是否容許寵物進入，以及該區是否有足夠狗主客源，否則貿然申請，反而有機會影響生意。至於中式酒樓、小菜館及一般快餐店，除非位處旅遊區，否則申請意欲料不高。

食肆員工對狗隻接受程度同樣關鍵

對於現時政府擬定的規管，黃傑龍形容是「合理但偏嚴格」，不過實際營運也不算難配合，相信政府是希望兼顧食物衞生及不養狗市民的感受，寧願訂立較嚴謹規範，以減少社會反彈和爭議。他相信，在首階段名額有限下，申請者多為本身非常歡迎狗隻，或過往已有招待狗主顧客經驗的食肆。

黃傑龍亦強調，員工對狗隻的接受程度亦是餐廳申請的重要考量之一，因部分員工未必養狗，甚至對狗隻感到害怕或對狗毛敏感，提醒營運者申請前須與員工協調人手安排，確保有足夠員工願意在寵物友善餐廳工作，並建議政府可提供相關培訓，協助前線員工了解要求及基本與狗隻相處知識。

記者：陳俊豪