古洞北擬建劍擊館 體育界、學者關注交通及住宿 倡設「一站式」配套

政府擬於古洞北第29區興建聯用綜合大樓及聯用辦公大樓，內設劍擊訓練設施及比賽場地，日後可舉辦本地乃至國際級賽事，其餘時間則用作專業訓練或學校比賽場地，以配合運動發展需要。有體育界人士及學者認同，增設專用劍擊場地是正確且重要的第一步，但對選址古洞北所引發的交通、住宿及訓練配套等困難表達關注。

場地「朝桁晚拆」 訓練效率受挫

香港劍擊學校校長黃贊今早（4月7日）在電台節目指出，香港目前最缺乏的是固定的劍擊訓練場地。他表示，現時訓練多依賴私人俱樂部，或在康文署轄下體育館以「朝桁晚拆」方式進行，每次訓練均需花費大量時間鋪設和拆除賽道器材，嚴重影響訓練效率與穩定性。

對於在古洞北興建新劍擊場館，黃贊肯定這是發展劍擊活動的重要第一步，有望解決香港舉辦國際賽事時，需租用亞洲國際博覽館等大型展覽中心所衍生的高昂費用問題。但他認為，選址偏遠對整體劍擊發展未必是最好。

選址偏遠 交通時間成本高昂

黃贊舉例指，由旺角駕車前往古洞北，在不塞車情況下至少需時30至35分鐘；若乘搭公共交通工具，來回可能耗費兩小時。連同兩小時訓練，總共需時四小時。對於需要每日訓練的學生及運動員而言，時間成本極高，尤其對學生來說難以應付。

黃贊建議，新場館定位為全港性精英或二線運動員培訓基地，但必須提供住宿等配套設施，否則只能充當地區性培訓中心，難以發揮最大效益。

香港浸會大學運動及健康科學系教授劉永松在同一節目上表示，運動員從成長到高光的歷程，如同「冰山」，冰山90%藏於水下，外界看到的只是運動員成績的16%，水面下需要龐大的系統支撐，包括科研、心理輔導、物理治療及康復等配套。目前，這些「一站式」配套設施集中在香港體育學院。

劉永松擔憂，若將劍擊訓練重心轉移至與體院相距甚遠的古洞北，或打斷現有的支援鏈。「運動員可能一天兩操，中間需要休息、治療，如果交通往來耗時，整個訓練、休息、康復的節奏都會被打亂。」他認為，最理想是發展成如衛星城市式，設有「一站式」訓練和康復的配搭，支援運動員，但古洞北的成本效益，就未必做到最理想。

他以香港單車館成功舉辦國際賽事的經驗為例，建議古洞北新場館若要舉辦國際級劍擊或游泳賽事，必須考慮酒店、餐飲及交通接駁等周邊配套，否則難以吸引國際運動員及組織。

相關新聞：

劍擊館落戶古洞北第29區聯用大樓 另設世界級游泳館 料可吸引國際頂尖選手來港集訓︱新聞追擊