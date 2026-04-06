劍擊館落戶古洞北第29區聯用大樓 另設世界級游泳館 料可吸引國際頂尖選手來港集訓︱新聞追擊

香港劍擊隊屢創佳績，政府於2023年提出興建「設有劍擊訓練及比賽設備的體育館」。康文署擬於古洞北第29區聯用綜合大樓增設劍擊訓練比賽場地，可舉辦國際級別劍擊比賽，另於古洞北興建國際比賽級別的游泳館。據了解，大樓原規劃的游泳館和體育館會合併改為「劍擊館」，故新館頗具規模，未來北都有兩個國際賽事級別的體育設施，料可吸引國際頂尖選手來港集訓。

2023年《施政報告》提出，政府會興建一個設有劍擊訓練和比賽設備的體育館，以及一個可舉辦國際級別比賽的游泳館，文化體育及旅遊局局長羅淑佩去年11月曾透露，「劍擊館」將會落戶北都。

副館作其他用途 包括匹克球場

按康文署的最新計劃，「劍擊館」將設於古洞北第29區聯用綜合大樓及聯用辦公大樓，體育館將增設劍擊訓練和比賽場地，可舉辦國際及本地級別的劍擊比賽，其餘時間則用作專業或學校訓練及比賽的場地，以配合劍擊運動發展。而體育館亦設有兩個多用途副場館，提供各類體育設施和室內多用途球場，包括匹克球場等。

政府另擬在古洞北興建一個可舉辦國際級別比賽的游泳館，取代原擬設於聯用大樓內的游泳池，館內設有暖水游泳設施，在比賽以外的時間可供團體租用及市民使用。

翻查資料，按政府2023年時規劃，聯用大樓項目佔地約2.1萬平方米，除擬設體育館和游泳池外，另設有郵政局、社區會堂、圖書館、幼稚園、青少年中心、普通科門診診所和母嬰健康院等。

劍擊館離古洞站約10分鐘路程

據了解，政府將游泳池剔出聯用大樓，另覓土地興建升級版的游泳館後，原游泳池的空間將與原體育館一同改為未來的「劍擊館」，但會保留兩個副館作其他體育運動，「籃球、羽毛球都仍然會有」，約於2030至2031年落成。

「劍擊館」面積將較原規劃的體育館更大，頗具規模，且距未來北環線古洞站僅約10分鐘路程，相信世界級設施會受公眾歡迎，公眾預約「爭崩頭」，未來亦可供內地或外國世界級劍擊運動員來港集訓使用。連同游泳館，未來古洞將有兩個世界級的體育設施，游泳館將有暖水池和跳水池，約7,000至8,000個座位，亦可招待國家或外國運動員表演。

香港劍擊學校校長黃贊表示，國際比賽場地級數的場館並非簡單一個體育館便做到，需具有一定面積，並設有正副場館或樓層，正館用作正式比賽，可容納約8條劍道，副館則作為初賽或熱身場地，可容納16至32條劍道，並設有會議室、休息室、傳媒中心和更衣室等。他認為，「劍擊館」面積最為關鍵，希望政府盡快公布場館布局和面積。他又認為，劍擊作為香港發展水平高的體育項目，亦應在各區都陸續興建正規訓練設施。

記者︰曾偉龍