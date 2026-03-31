宏福苑大火︱房屋局為派錯單位相致歉：已覆檢全數單位 屬單一事件

宏福苑居民下月20日起可陸續返回單位執拾，房屋局獨立審查組早前曾到宏福苑7幢樓宇內500多個受災嚴重的單位拍照，並透過社署「一戶一社工」向相關住戶發放相片。不過，昨日（30日）有居民指當局所發放的單位相片出錯，相中單位並非其住所。房屋局回覆傳媒查詢時表示，當局獨立審查組（ICU）接獲投訴後已即時展開全面核查工作，並確認只有該宗個案出現問題。

房屋局指，得悉有關事件後，審查組高度關注個別單位照片出錯情況，並就事件對該戶居民引起的不便致歉。局方又指，為審慎起見，審查組今日（31日）上午再前往每一個單位，重複核查現場記錄 ，以確保資料準確。截至今日中午，已完成全部核查工作，並未再發現同類問題。

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