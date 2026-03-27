大棋盤︱宏福苑居民執拾安排細節曝光 消息：社工、心理學家駐場 延長單位逗留時間

宏福苑大火發生已4個月，據了解，政府就宏福苑A至G座居民上樓執拾個人物品的安排已全面敲定，短期內公布。消息人士透露，考慮到7座大廈受火災影響嚴重，單位內雜物、貴重物品及紀念品較多，居民需要更充裕時間整理，故今次特意延長居民在單位內逗留時間，並有社工和臨床心理學家駐場，隨時提供支援。

4月中下旬上樓執拾 短期公布細節

自大火發生後，宏福苑成為圍封災場，全日有警方人員駐守，除了未受波及的宏志閣居民在事發後一星期獲安排上樓取回重要物件，整個宏福苑至今未解封。政府早前表示，本月內公布讓宏福苑居民在4月中下旬，上樓收拾的細節安排，據悉政務司副司長領導的「緊急支援及募捐工作組」已敲定細節，短期內將有具體公布。

消息人士透露，今次安排會容許一戶有多於2人一同上樓，比宏志閣容許上樓的人數多，以便有更多人協助居民收拾，而居民在單位內的逗留時數，亦較早前宏志閣上樓安排的一個半小時更長，即每戶無論上樓人數抑或逗留時間，都較宏志閣更具彈性。政府中人指，當局充分考慮到宏福苑其餘7座大廈單位受損情況不一，不少居民需要整理貴重物品、紀念品、衣物等，因此特意延長逗留時間，讓居民不用倉促行事。

冀居民盡量配合政府時間安排

不過，上樓整體部署有一定難度，需投入大量人力物力，因此今次安排並不容許按不同居民的日程作安排。政府中人指，希望居民諒解並盡可能配合政府安排的上樓時間，以便自己和不同座數、樓數的居民，可早日取回自己珍視的物品。

政府中人強調，今次安排充分聽取了居民意見，因有不少長者、行動不便人士，他們可能有大量物品需收拾，因此在時間配置、流程設計上，務求讓每戶在安全前提下，盡量便利居民需要。

上樓安排可提早？政府中人：安全為大前提

至於為何要等到4月中下旬才讓居民上樓，能否進一步提早？政府中人解釋，安全考慮是大前提，因7座大廈「內傷」嚴重，建築結構受破壞，必須先完成拆卸和加固、清理瓦礫、搭建臨時通道等大量前期工程，而且絕大部分工序更在沒有電梯的情況下以人力完成，難度甚高。

上樓安排亦涉及跨部門協調、居民登記、人流管控、緊急支援等龐大配套，必須周密部署，把風險減至最低。政府中人強調，一直以居民心聲為依歸，亦要在安全與需要之間取得平衡，4月中下旬啟動已是最可行的時間點。

現場環境差 鄧家彪倡醫護人員候命

立法會議員鄧家彪表示，居民重返家園想必會睹物思人、觸景傷情，心理上可能難以承受，有社工和心理學家在場，可即時提供情緒支援。他指宏福苑已是災場，空氣環境差，加上無電梯上樓，「長者行十幾層樓梯上去，身心都可能會唔舒服」，建議政府派醫療人員在場候命。他同意政府分批讓居民上樓，做好分流，並希望政府讓宏志閣居民再上樓收拾物品。

對於早前有工人涉嫌偷去戶主首飾，鄧家彪建議，居民上樓時倘發現有財物損失，可即場向警方報案，相信執法部門定會嚴肅調查。

聶風