宏福苑聽證會︱街坊葉太捨己救人 鄰居憶最後一面：提大家執嘢 「一個咁善良嘅人，唔應該有此遭遇」

大埔宏福苑火災獨立委員會今（30日）舉行第五日聽證會，續有7名宏福苑居民出席作供，其中逐家拍門提醒鄰居而錯失逃生時機婦人葉白瑞蓮，有鄰居憶述其救人事蹟，並感謝葉太提醒及時逃生，冀委員會能還原真相，還她及其他居民公道；亦有罹難者家屬指，曾向消防處反映發泡膠封窗問題不果，強調家屬只為尋求真相與公義。

居民斥工人屢棄煙頭

宏泰閣1703居民林燕明作供表示，起火當日她在家聽見走廊有聲響，開門後從鄰居葉太口中得知可能發生火警。林女士先回家打開窗張望，惟因視野被遮蓋看不見火光，不過嗅到有少許煙味。她折返走廊後再次見到葉太，葉太告訴她，依目前情況「真係要執定嘢」，她遂回家抱著狗隻準備離開，這亦是她最後一次見到葉太。

林女士帶狗隻再次出門時，已不見葉太蹤影，她以為葉太已先一步逃生，便直接與狗隻下樓逃生。期間，她發現逃生梯的樓層號碼被人用白漆塗掉，她下樓時無法確定所在樓層。與狗隻來到大堂前，她仍是對起火半信半疑，但對地下大堂後見到宏昌閣起大火，且傳來濃煙，她一度想回到宏泰閣內避煙，但被街坊阻止，最後與地下的街坊一同經垃圾房通道逃到安全地方。

林女士指出，自己每日早上6、7時都會溜狗，每次經過宏昌閣時都會見到有工人吸煙，且有大批煙頭棄置在棚架及棚網附近，她本人亦曾向管理處的意見箱投訴吸煙問題，但情況沒有改善。她在作供的最後，衷心感謝葉太及其家人，直指「葉太作為一個咁善良，咁好嘅人，唔應該有此遭遇」。她希望委員會能還原真相，還葉太及其他居民公道。

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居民就發泡膠封窗問題致電消防處 獲回覆「無具體規定」

居於宏志閣604室的蘇曉峯表示，其年邁父母同在此次大火中離世，居於宏昌閣2701室。他指，自1984至1985年起與父母同住宏福苑，婚後才遷至宏志閣。他回憶，在大維修期間，他從早期便擔憂工人使用發泡膠封閉窗戶存在易燃風險，其後又關注到棚架圍網同樣有安全隱患。他更提到：「爸爸80幾歲都知棚網會易燃。」

蘇曉峯指出，他曾就發泡膠封窗的問題致電消防處查詢，並建議改用中空板等較為安全的材料。惟消防處人員回覆指，消防條例並無具體規定如何封窗，建議他向屋宇署進一步查詢。

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罹難者家屬：我們「貪」的是真相與公義

蘇曉峯表示，在首日聆訊中聽到父母的錄音時，情緒深受觸動。他直言難以想像父母當時是何等無助，並指他們已經非常勇敢。蘇提到，當得悉消防員何偉豪為協助其父母而英勇殉職時，內心感到無比難過。他形容消防員的行為：「當所有人走出火場的時候，消防員卻衝入火場」，形容是「百分百真英雄」。

蘇曉峯指，對於外界有聲音指責他們「貪得無厭」，他強調：「我哋貪嘅係真相、公義。」他坦言過去幾個月是自己人生中最艱難的日子，可能會有創傷後遺症，呼籲居民不要將自己封閉起來，要多與人傾訴。

記者：黃子龍、趙克平

攝影：陳浩元

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