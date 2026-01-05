Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜宏泰閣葉太捨身救5命 機構助家屬辦告別禮：愛與無私精神永留港人心中

突發
更新時間：15:20 2026-01-05 HKT
發佈時間：15:20 2026-01-05 HKT

宏福苑五級火釀成至少161人死亡慘劇，但事件亦顯現人性光輝。居於宏泰閣17樓的葉太因逐家逐戶拍門呼喚鄰居走火警，最終「一命救五命」，她自己錯失逃生時機而葬身火場，令4位鄰居和一頭狗隻得以逃出生天。非牟利善終機構「毋忘愛」近日協助葉太的家人舉行一場告別禮。該機構在社交媒體facebook稱：「感到非常光榮，能夠陪伴葉先生及家人為葉太處理人生最後一件大事」，又指：「葉太的愛與無私精神，將永遠留存在香港人的心中。」

女死者的葉先生亦發文，感謝「毋忘愛」為其妻準備了「這一場寧謐而莊嚴嘅告別禮」，亦感謝各親朋好友、舊同事、宏福苑街坊出席，相信「亡妻會感受到各位嘅關懷愛護」。葉先生表示，按照亡妻生前意願，選用簡單而安靜嘅告別儀式，「希望佢（亡妻）會滿意我嘅安排」。

「毋忘愛」在facebook留言指：「葉太的愛與無私精神，將永遠留存在香港人的心中。」
「毋忘愛」在facebook留言指：「葉太的愛與無私精神，將永遠留存在香港人的心中。」
死者丈夫葉先生指：「相信亡妻會感受到各位嘅關懷愛護。」
死者丈夫葉先生指：「相信亡妻會感受到各位嘅關懷愛護。」
fb「毋忘愛」圖片
fb「毋忘愛」圖片

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
福建女吳某楨被人丟棄在柬埔寨街頭。
福建20歲女流落柬埔寨街頭 中國使館：受「高薪工作」誘惑到柬
即時中國
7小時前
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB 子女一致反對 認高估自己：以為唔使咁辛苦
01:53
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB  子女一致反對  認高估自己：以為唔使咁辛苦
影視圈
9小時前
星島申訴王｜現實版「溏心風暴」粉麵廠後人 兄弟聯手爭產再反目
05:43
星島申訴王｜「四哥」被控獨吞千萬遺產 賤賣物業填賭債 兄弟決裂：他準備走佬
申訴熱話
8小時前
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
突發
17小時前
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
好去處
23小時前
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇 靚仔小生變發福跟班 曾傳鹹豬手20女星
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇  靚仔小生變發福跟班  曾傳鹹豬手20女星
影視圈
7小時前
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
飲食
21小時前
宣萱自爆曾當小三：係我自己傻  罕談情史認對男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝鬧到喊
宣萱自爆曾當小三：係我自己傻  罕談情史認對男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝鬧到喊
影視圈
6小時前
新年1億六合彩金多寶 與澳洲同日1.5億攪珠撞冧把 4個字相同 網民看出玄機｜Juicy叮
新年1億六合彩金多寶 與澳洲同日1.5億攪珠撞冧把 4個字相同 網民看出玄機｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
影視圈
2026-01-04 10:00 HKT