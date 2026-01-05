宏福苑大火｜宏泰閣葉太捨身救5命 機構助家屬辦告別禮：愛與無私精神永留港人心中

宏福苑五級火釀成至少161人死亡慘劇，但事件亦顯現人性光輝。居於宏泰閣17樓的葉太因逐家逐戶拍門呼喚鄰居走火警，最終「一命救五命」，她自己錯失逃生時機而葬身火場，令4位鄰居和一頭狗隻得以逃出生天。非牟利善終機構「毋忘愛」近日協助葉太的家人舉行一場告別禮。該機構在社交媒體facebook稱：「感到非常光榮，能夠陪伴葉先生及家人為葉太處理人生最後一件大事」，又指：「葉太的愛與無私精神，將永遠留存在香港人的心中。」

女死者的葉先生亦發文，感謝「毋忘愛」為其妻準備了「這一場寧謐而莊嚴嘅告別禮」，亦感謝各親朋好友、舊同事、宏福苑街坊出席，相信「亡妻會感受到各位嘅關懷愛護」。葉先生表示，按照亡妻生前意願，選用簡單而安靜嘅告別儀式，「希望佢（亡妻）會滿意我嘅安排」。

