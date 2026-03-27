宏福苑大火｜居民盼取回兒子英國畢業證書 重回舊地壓力大 有人陪同較安全

大埔宏福苑火災發生至今4個月，政府今日（27日）公布7幢宏福苑居民上樓執拾安排。有居住於首先起火的宏昌閣居民林小姐接受《星島頭條》電話訪問時表示，如單位完好，最希望能取回重要文件，特別是兒子的英國畢業證書，但目前未知單位情況如何，不敢想像太多，擔心「期望越大失望越大」。

未知單位情況 不敢想像太多

擁有兩個位於宏昌閣12樓單位的林小姐表示，自己居住的單位窗戶面向公園及巴士站方向，擔心宏昌閣狀態未必良好，因「宏昌閣係（受損）嚴重啲嗰座。」她指社工尚未通知確實的上樓時間，但對新安排表示接受，如單位無事可讓4個人上樓，「如果通知（單位）可以4個人上，我都安心啲」。

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3小時執拾時間足夠

被問及若能上樓，最希望取回甚麼物品時，林小姐說如果單位未有燒毀，希望能盡量取回如結婚證書、「出世紙」等重要文件，以及具紀念價值的相片、電腦硬碟，「有紀念價值嘅嘢都想攞，樣樣都想攞」。她特別提到，兒子英國大學畢業證書亦在單位內，若無法取回，便需親身飛往英國補領，手續相當麻煩。

對於政府安排3小時執拾時間，林小姐認為時間「好足夠」，較早前宏志閣的安排「好好多」，相信足以取回重要文件及衣物，惟實際所需時間取決於單位內部情況，「如果（間屋）燒咗，基本上唔使3個鐘，你已經可以返落去」。她現時最大憂慮是完全不知道單位內部情況，只希望能可取回更多物品。

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居民重回舊地壓力大 認同人員陪同上樓

至於由警員或民安隊等人員陪同上樓的安排，林小姐認為安排良好，因現場環境及行走路線仍是未知之數，可能仍有危險，加上居民重回舊地，「現場見到（單位），個壓力可能就會爆出嚟」，認同有人陪同會「安全啲」。

記者：李健威