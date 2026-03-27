宏福苑居民上樓執拾安排：4.20至5.4分批上樓 每戶限4名居民 最多逗留3小時

政府今日（27日）公布宏福苑7幢大廈居民上樓執拾安排，由4月20日至5月4日可在指定時間分批上樓，每個單位可安排4人同進同出，受圍封單位則只可讓2人進樓，嚴重的可讓1人進樓，最多可逗留3小時，但不包括未受大火波及的宏志閣。

梅花間竹分棟、分層開放 宏新閣先行

政務司副司長卓永興下午聯同多名局長見記者，他指上樓執拾要在安全情況下進行，因此須處理風險因素，包括拆除棚架，加固結構等。為分散人流及降低風險，政府將以梅花間竹方式，分棟、分層、分單位開放，避免相鄰單位居民同時聚集。5幢受損較輕的大廈（宏新、宏仁、宏道等各安排3天完成返家，每日開放十個樓層；而焚毀情況嚴重的宏昌閣和宏泰閣，則各需6天，每日開放約五個樓層。

卓永興表示，整個返家安排分三輪進行：首輪於4月20日至22日開放宏新，以測試流程；第二輪於4月23日至28日，同時開放宏昌及陸續加入宏仁、宏道、第三輪於4月29日至5月4日，同時開放宏泰及陸續加入宏建，預計七棟大廈的居民將於15日內完成返家行程。

記者會舉行前，政府人員提供了6張照片，當中包括清理走廊位置瓦礫的情況、單位內進行加固及圍封、以及上層狀況良好，但下層結構損毀嚴重的照片。

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居民須佩戴安全帽、防刮手套 社工及心理學家駐場

已預先登記的居民，將由一戶一社工陪同前往廣福社區會堂進行登記。為保障居民安全，進入屋苑範圍及上樓期間，居民須全程佩戴安全帽、防刮手套及口罩。

卓永興指，警方及民安隊人員將陪同居民上落大廈及進出單位，而涉及死亡個案的單位或有特殊需要的住戶，社會福利署亦會安排人員陪同。大廈每層的正門、後門及樓梯均有警員駐守；由社工、臨床心理學家、動員的公務員及民安隊組成的駐層專隊亦會在場待命，提供額外支援。進入樓宇後，居民須遵守相關規定，包括聽從工作人員指示、嚴禁生火，並注意自身及他人的人身與財物安全。

不建議長者及行動不便人士上樓

他又指，由於大廈升降機已停止運作，居民需徒步上樓，高層單位可能需登上20至30層樓梯，體力消耗極大，呼籲居民量力而為，不建議長者、行動不便、健康欠佳人士及兒童上樓，以免發生危險。

政府每日動員逾千名人員安排居民上樓

政府又指，火災後現場環境仍然惡劣，安排居民上樓涉及多個政策局及部門的大量人力物力，並需排除安全隱患。安排涵蓋七幢樓宇、超過1,700戶，涉及近7,000人；政府每日動員逾千名來自警務處、房屋署、民政事務處、社會福利署、民安隊及公務員事務局的人員，負責居民護送、人流管理、情緒支援及應急措施等工作。

保安局局長鄧炳強表示，已預先登記的住戶將獲社工陪同，前往廣福邨社區會堂登記及確認身分，隨後由警務人員或民安隊隊員陪同上樓進入單位。

安排免費接駁巴士接送居民

鄧炳強指，為維持秩序及提供協助，每座大廈的大堂及所有開放樓層均會有警員駐守，防止未獲授權人士進入。民安隊隊員亦會在樓層巡邏，向有特別需要的市民提供協助，如居民有任何物品遺失的查詢或需報案，可前往設於宏福苑內大埔浸信會公立學校的聯合詢問處，警務人員可即場提供服務。消防處及醫療輔助隊當日亦會在現場，提供緊急與醫療服務。

交通方面，當局已安排免費接駁巴士，由當日上午8時15分起，每15分鐘一班，接載居民往返宏福苑與大埔墟港鐵站。免費穿梭巴士的乘車處設於大埔墟港鐵站B出口，以及廣禮樓對開的停車場。

有單位鋼筋外露、地台承托受損 只准一人進入

房屋局局長何永賢表示，７幢受大火波及的樓宇，現正進行棚架拆卸工作，目前已進入最後階段，預計一兩天內可全部完成。由於火災影響，樓宇外牆的批盪、飾面、冷氣機及窗戶等仍有墮下風險，因此現場已搭建安全通道，呼籲所有進入人士務必使用有蓋通道進出大廈。

何永賢指，工程團隊已完成詳細評估，將受影響單位分為三類情況，其中17戶單位損毀最嚴重，雖然部分區域看似未受火災影響，但同單位內的天花石屎已剝落，鋼筋外露，地台承托力受損。雖然已進行臨時加固，但仍限制每次僅允許一人進入，呼籲住戶清楚所需物品後，盡快收拾離開。相關資料已交由社工向住戶詳細講解。

她又指，另一類單位雖有損毀，但情況相對較輕，部分區域如客廳仍可停留，但部分睡房、廚房或洗手間損毀嚴重，現場已設置圍封線；部分單位內亦加設支撐結構，窗戶及鋼架請勿觸碰。

何永賢提到，進入單位時，將提供安全帽及手套，建議穿著適合的鞋履以保護腳部。由於大廈電梯暫停使用，需步行樓梯，走廊及樓梯間雖已清理雜物，但牆身批盪仍有可能鬆脫，請務必小心，遵從工作人員指示。

麥美娟：宏志閣工程較預期複雜 非三數個月可完成

民政及青年事務局局長麥美娟表示，民政總署將動員十八區民政事務處及關愛隊，參與協助居民返回單位執拾的安排，預計在十五天內動員近四千人。位於廣福社區會堂的登記中心將由民政總署職員負責核實居民身份、進行登記，並協助配對政府工作人員陪同居民返回單位，關愛隊則負責維持秩序。現場亦會向居民分發保護裝備及其他用品，例如抹布、水桶，並收集及消毒可重用的保護裝備。

她提到，理解有宏志閣居民希望再次返回單位，但由於今次涉及其餘7座樓宇，情況複雜，每日需動員約一千人次，因此會優先處理這七座的安排。至於合安方面，她指合安自獲委任為管理人後，一直全力推進各項工作，包括代表法團處理屋苑管理事務、審閱由前任管理公司移交的89萬份文件、審視法團帳目、分析相關文件，並已聘用專業人士協助。

麥美娟指，合安亦已完成提取大維修工程承辦商提交的約3100萬元的履約保證金，並協助派發「樓宇更新大行動2.0」的資助支票予超過一千戶合資格業主，同時正安排大維修基金及各項按金的退款事宜。合安早前已委聘合資格承辦商及相關專業人士到宏志閣實地視察，初步評估發現，若要確保居民能夠安全入住，所需處理的工程比預期更為繁雜，估計費用逾千萬，工程時間亦非三數個月可完成。

她指主要工程範圍包括在大火前尚未完成的三分之二外牆紙皮石工程，估計需時約9個月；開設新的緊急車輛通道，工程需時約3個月；此外，亦需為居民興建臨時有蓋行人通道，並修復消防系統、電訊設備、公共天線、中央石油氣、電力及供水等設施，整體工程較預期更為複雜及龐大。

居民若希望再次返回單位 可向一戶一社工提出訴求

對於居民返回住所收拾物品的時間只有三小時，時間上是否足夠，是否意味要「斷捨離」？卓永興指，由於宏福苑是經過大火洗劫的地方，現場環境並非如一般搬屋情況，「邊一啲對佢來講係最珍貴既野，佢自己先知。」

卓續指現時安排上午有四小時，其中三小時供居民收拾，若延長時間將令整體上樓安排延長一倍，會影響進度。他認為目前計劃在十五日內完成上樓程序，認為安排相對合理。如有居民有強烈訴求希望再次返回，可向一戶一社工提出，當局會按實際情況進行。

至於宏福苑早前出現失竊案件，鄧炳強表示，警方已在浸信會公立學校設立聯合查詢中心，由警務人員負責處理。市民如有物品失竊，可前往登記，警方會協助跟進，視乎情況調查是否被人取走或損毀。

以「先易後難」確定進入次序

被問及宏福苑樓宇進入次序的考量，卓永興表示整體部署採用「先易後難」方式，首日將先處理屬單棟樓宇的宏新閣。他指出，雖然該樓宇損毀嚴重，但仍有部分單位可供居民進入執拾物件。

他解釋，先集中處理一幢樓宇，是為了在實際執行中累積及總結經驗，因此首三日將專注處理宏新閣。完成首階段後，第二輪將會採用難易組合的模式，同時處理宏昌閣、宏道閣及宏仁閣。

卓永興補充，因應每幢樓宇的損毀狀況各有不同，為求穩妥，居民將由低層開始返回單位。他以宏新閣為例，首三日會先開放1至10樓，其後再處理11至20樓，最後為21至31樓，按此方式逐步完成。他總結，當局是以此思維決定居民上樓的次序。

無硬性規定必須由原住戶或直系親屬上樓

問及若住戶不幸離世，其親友可否上樓收拾物品。卓表示，政府並無硬性規定必須由原住戶或直系親屬處理，重點在於單位內部能夠達成共識。「我們沒有規定一定要原本住在那裏的人，或者又要很複雜，又要是業主的什麼親屬，主要是由業主或者住戶去決定。」而攜帶物品下樓會否有尺寸限制？卓表示，由於現場需步行樓梯，樓梯較斜且闊度不足一米，每級闊度有限，居民上落時需特別注意安全，強調政府並無硬性規定，但提醒居民考慮搬運安全，尤其攜帶重物時應量力而為。

他指，登記現場會提供中、小型紅白藍膠袋供居民按需使用，並在「上樓須知」中提醒居民注意安全。

問及長者上樓的安排，卓表示不建議年長居民上樓，但明白許多長者希望親身參與，因此會根據個別情況提供協助。長者可安排最多四人陪同；若無人協助，工作人員會提供支援。然而，卓強調必須以安全為先，若樓層過高或體力不勝負荷，現場人員會作出判斷，避免出現緊急情況，服務以情理法出發，盡力提供所需協助。

記者：黃子龍

攝影：盧江球