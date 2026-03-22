十五五︱林健鋒：港企要主動出擊開拓新市場 批美國「好嗰陣就攬頭攬頸 𠵱家咁就叫你減價」

特區政府將主動對接「十五五」規劃綱要，為港制定首份5年規劃。行政會議成員、職訓局主席林健鋒今早（22日）於商台節目表示，國家「十五五」規劃明確支持本港構建大宗商品交易生態圈及高增值供應鏈服務中心，而中東近日局勢緊張，鼓勵港企走出去「將雞蛋放在不同的籃子裡」，主動出擊，開拓東盟、中亞等新市場，把握「危中有機」的發展潛力，傳統依靠歐美市場那一套已行不通。

如「指南針」指明正確發展道路

林健鋒形容，國家「十五五」規劃如「指南針」，為香港指明了正確的發展道路，尤其在構建大宗商品交易生態圈和高增值供應鏈服務中心等領域，帶來了新的機遇。他強調，香港需制定一份「破格創新」的本地5年計劃，建議應以「建設香港美麗繁榮香港」為願景，延續和強化國際金融中心地位，並將北部都會區發展為國家級科技產業園，同時要積極「搶人才、招商引資」，將所有願景「實實在在」地落實。

他又不同意有聲音指「十五五」規劃較為冗長，他將規劃比喻為「旅遊路線圖」。指可從路線圖了解地方的特色，認為了解後並不會悶，反而會很期待，只要跟住計劃做，就會找到發展空間，看到很多風景。他指出，這份文件凝聚了國家的智慧，細讀其中內容，便能了解國家對內發展方向和對國際形勢的判斷。他認為，香港應繼續發揮「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色，利用傳統產業優勢，配合國家在新興及未來產業的佈局，以新方法貢獻國家發展。

至於中東局勢令國際形勢不穩定的背景下，林健鋒指，交通受阻、油價上升，直接影響到企業經營成本，很明顯會轉嫁到客戶及市民身上，對各方面都有壓力，影響訂單由長單變短單。他坦言與美國人做生意：「『最難消受美人恩』，美國人好的時候，就跟你攬頭攬頸，在這些情況下，仲叫你減價，沒有公平的」，這情況下絕對會影響到香港中小企現金流。

背靠國家穩定優勢 把握「危中有機」發展潛力

他認為，香港不可以坐以待斃，應多主動出擊，建議特區政府應協助開拓更多直航航線，特別是前往中亞等「一帶一路」地區，並簽訂更多雙邊貿易協定、增設海外辦事處，鼓勵港企走出去「將雞蛋放在不同的籃子裡」，主動出擊，開拓東盟、中亞等新市場，把握「危中有機」的發展潛力。

立法會議員、生產力促進局主席陳祖恒在同一節目表示，要細讀「十五五」規劃，比較「十四五」和「十五五」時期規劃的分別，細讀後就會知道國家內部發展、衡量國際形勢，幫助香港找到一國兩制下的定位。他認為，國家作為「穩定器」，為香港的工商界發展提供了穩定的後盾，讓業界對前景更有信心。

林健鋒亦指出，香港的政治、經濟和民生穩定，正吸引大量資金和人才流入。他引述數據指，截至3月已有超過3千億資金流入香港，證明香港的獨特優勢。

AI浪潮來襲 落地應用與風險管理並行

「十五五」規劃亦強調引領新質生產力的發展。面對來勢洶洶的人工智能（AI）浪潮，生產力局首席數碼總監黎少斌表示，生產力局的核心工作是幫助企業將AI「落地應用」。他指出，許多企業仍在觀望，因此生產力局正與不同行業進行人工智能轉型，希望作為「示範案例」，再通過商會推廣。除了技術落地，他們亦提供員工培訓、數碼化工具，局方亦推出平台式人工智能方案，會協助做好網絡安全治理。

談及人才培訓，林健鋒強調，AI旨在提升效率，而非取代人類。他呼籲企業改變文化，主動擁抱AI，並鼓勵及安排員工進修。職訓局已針對不同行業的需求，提供「度身訂做」的AI培訓課程，從基礎知識到專業應用，協助各行各業提升AI能力。林健鋒透露，職訓局內部安排局內每名員工，都要接受AI培訓，學習如何使用AI工具，以AI提示詞（Prompt）寫會議記錄，處理日常工作流程等，以身作則推動AI普及。

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