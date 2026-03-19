夏寶龍會見陳茂波 : 相信特區政府會制定好香港首個五年規劃 為香港經濟發展注入更大動能

財政司司長陳茂波今日（19日）展開北京的訪問行程。中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今日上午會見陳茂波一行。夏寶龍表示，去年底，國家主席習近平在聽取行政長官李家超述職報告時，對港澳主動對接國家「十五五」規劃提出明確要求。今年全國人大通過的「十五五」規劃綱要，支持香港鞏固和提升競爭優勢，更好融入和服務國家發展大局，相信特區政府會帶領社會各界結合實際，制定好香港首個五年規劃，進一步鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，加快國際創新科技中心建設，為香港的經濟發展注入更大動能。

陳茂波向夏寶龍匯報香港整體經濟發展形勢和金融運行情況

陳茂波感謝夏寶龍對特區經濟金融工作的關心和指導。他向夏寶龍匯報了香港整體的經濟發展形勢和金融運行情況，以及特區政府在行政長官帶領下，正全力對接國家「十五五」規劃的工作，包括全速制定香港首個五年規劃。陳茂波表示，特區政府和社會各界會用好「一國兩制」下的獨特優勢，積極鞏固優勢產業，並大力培育新興和未來產業，抓緊「十五五」帶來的巨大機遇，貢獻國家的高質量發展。

中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任徐啟方參加會見。財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、創新科技及工業局局長孫東、香港金融管理局總裁余偉文、證券及期貨事務監察委員會（證監會）主席黃天祐、證監會行政總裁梁鳳儀一同出席會見，並就各自負責的範疇作出匯報。

下午拜會中國人民銀行行長潘功勝和中國證監會主席吳清

陳茂波今日下午分別拜會中國人民銀行行長潘功勝和中國證券監督管理委員會主席吳清，討論有關金融市場的發展和監管合作事宜。許正宇、余偉文、黃天祐和梁鳳儀一同參與會面。

陳茂波亦出席由香港貿易發展局和中國香港（地區）商會舉辦的「國家新發展 香港新機遇 十五五開局研討會」，並發表主旨演講。陳茂波在演講中表示，香港會主動對接國家的「十五五」規劃，發揮「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，貢獻國家所需，同時為自身開創高質量發展的新機遇。

陳茂波指出，為對接「十五五」規劃，香港在經濟發展方面將聚焦的其中三點：第一，貢獻國家現代化產業體系建設和加快高水平科技自立自強，通過強大的科研實力及蓬勃的科創生態，積極貢獻國家的科技創新和現代化產業體系建設，並以「人工智能+」及「金融+」雙引擎賦能各行各業，推動產業升級。他特別提到北部都會區發展，歡迎海內外企業參與建設，特區政府已準備好「優惠政策包」，可考慮提供土地、稅務優惠、財政等支持，以至共同投資等靈活合作模式，吸引前沿科企落戶。

第二，支持國家擴大高水平雙向對外開放，作為「超級聯繫人」和「超級增值人」，為內地企業出海及外資進入內地市場提供全方位支持，特區政府已於去年成立跨機構、跨部門的內地企業出海專班，為企業提供一站式服務。第三，匯聚國際高端人才，透過多項措施豐富人才庫，自2022年底以來各項人才入境計劃已收到接近60萬個申請，有接近28萬名人才抵港工作和發展。香港歡迎更多海內外人才來港，分享發展的機遇，也為香港經濟注入新的動能。

陳茂波明日（20日）會繼續在北京的訪問行程。