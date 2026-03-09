物業資訊平台用AI節省三成人手 WFH職位空缺減 料銀行起帶頭作用︱新聞追擊

本港僱主應用AI態度保守，但物業資訊平台科一有限公司前年引進AI，提高資料輸入效率，並自動輸出答案，減省三成人手。科一行政總裁黃燕安指出，資料庫涉及大量資料輸入工作，使用AI最大好處是可避免人為輸入錯誤。中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦則指，現時AI工具的商業應用未算成熟，普遍中小企應用程度仍低。

黃燕安表示，公司前年起引入AI技術，協助輸入資料數據，再自動輸出答案，而AI好處是輸入資料準確度比人手高，「人手平均打三百幾個字，便會錯至少一個字，但AI 不會出錯。」他續指，系統前年引入AI初期輸出資料時，有機會提供錯誤的面積和圖則資料，但去年經過訓練後，已做到百分百準確。他表示，AI簡化了輸入資料步驟，節省了三成人手，員工工作亦較輕鬆，未來將研究在投放廣告上運用AI，料可進一步提高效率，節省人力。

AI商業應用未算成熟

劉達邦表示，本地中小企使用AI未算普遍，暫以資料搜尋和整理為主，增加員工效率，但未有以AI取代人手的情況。他續指，現時AI工具的商業應用未算成熟，加上使用AI工具涉私隱和額外投資等憂慮，除個別涉及較多資料數據的行業，普遍中小企仍未大量應用，而若出現可大幅提升效率的工具，相信企業自然會投資使用。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑則認為，所有文職工作幾乎都有AI應用，故不只是特定行業或工種才會受到AI影響，舉例在醫學研究和金融科技上AI的應用相對較多，在全球和本港層面都節省很多人力時間，大大提高效率。

他續指，AI取代人手的情況實際上已發生，例如聊天機器人已取代了部分顧客服務的真人對答，「一定會轉，問題是去到幾大百分比，甚麼時候交回人接手」，而有出版社亦使用生成式AI為書本繪製插圖，「插畫師要讀完整本書再畫，AI很快便可根據全書內容生成插畫，不合意再生成也很簡單。」

有人力顧問指，近年大銀行和金融機構考慮到在家工作（WFH）或削弱部門協作性，要求員工回寫字樓上班。

WFH職位佔比減 人力顧問︰協作受限

另外，本報以「wfh（在家工作縮寫）」和「work from home（在家工作）」作為關鍵字，於2月16日在Jobsdb網站空缺搜索，分別有242個及183個相關空缺，佔比4%和3.4%，低於2024年4月的6%，其時在約4.7萬個空缺中，有約3,200個職位涉及在家工作安排。以行業劃分「wfh」相關空缺，資訊及通訊科技、會計和市場及傳播行業佔最多，分別有388個、242個和115個空缺。

合眾人事顧問有限公司總經理蘇偉忠表示，在家工作安排早於疫情前出現，但疫情使遠距離工作等配套更成熟，便利公司採用在家工作安排，加上疫情持續一段時間，很多機構亦已習慣在家工作的模式，故疫後有企業考慮到節省辦公室租金和吸引人才等，繼續沿用在家工作做法，尤適合後勤工種，「返到辦公室都是自己對住電腦工作，不用理其他部門。」

不過他指出，近年有大銀行和金融機構考慮到員工在家工作或削弱部門協作性，要求員工回到實體寫字樓工作，或有帶頭作用，令部分僱主跟隨取消部分在家工作安排。

記者：曾偉龍