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宏福苑聽證會｜勞工處16次巡查無發現吸煙 孫玉菡：全力配合獨委會工作 問責到底

社會
更新時間：14:07 2026-03-20 HKT
發佈時間：14:07 2026-03-20 HKT

宏福苑火災聽證會提及，勞工處16次巡查都沒有發現有工人吸煙，之後曾將個別投訴轉介消防處跟進，惟消防處認為不屬其管轄範圍。勞工及福利局局長孫玉菡今日（20日）出席活動後，被問到勞工處是否有疏忽，他指勞工處與其他政府部門一樣，都會全力配合委員會的調查工作，做好資料提供及參與聆訊，正如特首所說，如有需要問責，一定會問責到底。

爭取上半年提交地盤全面禁煙附屬法例

至於地盤全面禁煙，孫玉菡表示，現時是全力全速進行相關法例修訂工作，本月底勞工處會出席立法會相關事務委員會，詳細向立法會議員交代如何全面落實地盤全面禁煙，目標是爭取上半年內，將附屬法例提交立法會審議，以便盡快落實。

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