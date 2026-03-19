宏福苑聽證會｜揭房屋局獨立審查組事前通知查棚網 承建商宏業即找「OK」樣本應對 有機會「做手腳」

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（19日）在中環愛丁堡廣場三號展城館舉行首場聽證會。宏福苑棚網阻燃能力一直是造成慘劇的其中一個關鍵，今日的聽證會揭露事發前房署獨立審查組( ICU )曾收到業主反映棚網脆弱或有問題，惟ICU屋宇保養測量師竟預早一日通知工程顧問公司將到場實測棚網阻燃能力，令承建商宏業員工可早作準備，提供「ok」的版本供檢測。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃指獨立審查組人員提前通知承建商巡查時間，並選擇較方便位置進行視察，此舉令承建商宏業有機可乘，有俗稱「做手腳」嫌疑，例如在提供樣本中作弊。

房署屋宇保養測量師確認「明天睇宏福」 宏業員工檢查定邊啲ok

杜淦堃在下午的聽證會中披露，事發前承建商宏業員工在其WhatsApp群組中曾發出一則訊息，該訊息現存放於警方扣查的資料中。訊息內容提及「明天下午預ICU（獨立審查組）到地盤，預要燒棚網，Check（檢查）定邊啲ok」。值得注意是，對話上方有一括弧註明「不公開」。他指此訊息引發疑問「宏業如何預先得知第二天將有ICU進行調查？」

杜淦堃續指，調查發現同日早上8時50分，房署屋宇保養測量師( 獨立審查組 )劉嘉敏曾透過WhatsApp向工程顧問公司「鴻毅」發出查詢，內容為「早晨，我記得Andy Sir 11月3號開始放假，Andy Sir主要想睇下宏福苑啲棚網，因為近期都收到業戶的查詢，主要擔心話舊棚網脆弱，不能保護棚架」。對方回覆「明白」，劉女士再確認「明天睇宏福」。

杜淦堃：此舉可能給予承建商機會 在巡查前清理任何違規行為

杜淦堃表示，按常理許多政府部門調查通常不會事先通知，或只給予很短通知時間。然而，獨立審查組人員提前通知承建商巡查時間，並選擇較方便位置進行視察，此舉令承建商宏業有機可乘，有俗稱「做手腳」嫌疑，例如在提供樣本中作弊。

另外，杜淦堃表示，本港去年經歷兩次大規模颱風。根據調查顯示，另一宏福苑承建商盈利豐公司在去年10月31日的相關證據中，被發現曾向「林記建築材料」訂購一批棚網，根據「林記」提供資料，盈利豐每次所下訂單，均指定購買不具備阻燃功能的棚網。「林記」會按照客戶規格交付相關產品。

他指，現階段未能完全釐清是否由特定人士下令訂購不具阻燃功能的棚網，但已知隨颱風「韋帕」2025年7月20日襲港，為節省成本，相關採購行為持續。兩個月後，即9月，超強颱風「樺加沙」9月24日來襲，所採購的同樣是不具阻燃功能棚網。

棚網續燃10秒不合規 承建商涉隱瞞關鍵片段

杜淦堃表示，由建築事務監督委派的獨立審查組（ICU）去年10月28日進行一項現場調查，對象為宏福苑其中一幢大廈的屋頂及底部棚網，期間播放當中一段於屋頂檢測過程的影片。

影片內容顯示，測試人員使用打火機燃點棚網物料約15秒後，物料開始起火，並持續燃燒約10秒，直至有人將火吹熄。杜淦堃表示，負責調查的ICU人員在場似乎認為該棚網具備阻燃特性。

值得注意是，ICU在調查時採用由承建商「宏業」提供的阻燃證書所列標準進行比對，測試結果被認為並不符合相關要求。他指「宏業」曾於1月8日提供阻燃證書副本，當中列明棚網的續燃時間須少於4秒，而證書標示的續燃時間為0秒。惟現場實測中，棚網在首次燃燒後持續燃燒了10秒，遠超證書聲稱標準。

另外，杜淦堃表示，宏福苑業主立案法團、「宏業」方面均曾提交同一棚網測試的影片記錄。聽證會比對ICU提供的完整影片後發現，由「宏業」方面提供的版本省略部分關鍵內容，顯示其片段並非完整記錄，他指相關行為是否構成隱瞞事實或證據，將在後續聆訊中進一步探討。

杜淦堃表示，根據勞工處林秀青提交的證人陳述書內容顯示，勞工處在進行實地巡查時，曾明確要求相關方面提供棚網的耐燃證書。其後，「宏業」陳述已於7月24日提供有關證書，並附上當日收到的送貨單。

他指相關文件顯示，該批棚網送達地點為宏福苑。該份阻燃證書簽發日期為1月8日，證書上列明山東有關公司為申請人，而該公司亦是向宏福苑提供棚網的機構。

他指有傳媒早前報道，質疑該阻燃證書可能為一份偽造文件，其中證書上所列的檢測中心名稱為「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心」，但有報道指有關檢測單位2019年更名為「國家保護用品質量檢測檢驗中心」，即由「監督」變為「檢測」。至於該份文件是否確實屬於偽造，杜淦堃表示將在後續階段提供更多證據。

攝影：劉駿軒、盧江球、汪旭峰

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