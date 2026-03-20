宏福苑聽證會｜木板做「生口」違規 房署ICU無實地視察 僅隨機睇文件抽查

獨立委員會今（20日）舉行第二場聽證會。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃表示，大部份「生口」的安全，不論鋁或木，是濃煙攻入主因，屬違反多項消防條例。根據屋宇署提交證據，以木板做生口，大大增加火災風險，破壞逃生梯原有功能，直接安裝是違反物料耐火性的規定。

他提到，此屬屋宇署或房屋署獨立審查組（ICU）責任。承辦商向ICU提交小型工程申請表，ICU承認就宏福苑小型工程申請，只是做隨機文件抽樣檢查，並未到場就實地檢查，所以未發覺木門改窗情況。

古小平與屋宇署顧問證詞存分歧

大埔宏福苑火災獨立委員會昨日（19日）舉行首場聽證會，當中披露房屋署獨立審查組（ICU）的劉嘉敏預早通知到場實測棚網阻燃能力，令承建商早做准備，ICU高級屋宇保養測量師古小平則進行阻燃測試，結果並無問題。

杜淦堃表示，古小平9月25日到訪宏福苑現場，目睹有發泡膠板存放於地面層，並張貼在電梯大堂窗戶上。古在證詞中指出，當時向獲借調的屋宇署顧問謝先生作口頭諮詢，獲告知使用發泡膠板遮蓋窗戶的做法不屬建築工程，因此無需符合阻燃要求，也不會被視為未經批准的建築工程。

謝先生其後透過律師樓作出書面回應，其說法與古小平有顯著分歧。謝先生表示，首先，就諮詢過程而言，謝先生承認曾接收口頭查詢，但他強調，根據政府慣例，涉及生命安全的專業意見必須留有書面記錄，認為在缺乏書面記錄情況下，古小平單方面說法對他本人未必公允。

其次，針對古小平所指，謝先生曾表示發泡膠板使用並不違規，謝先生強烈否認。他從專業角度指出，自2017年英國倫敦格倫費爾大廈大火後，香港政府已就事件進行研究，對建築外墙使用易燃發泡膠物料保持高度警覺。基於此經歷，他對相關物料使用極為謹慎，堅稱不可能建議任何人採用發泡膠板作為可接受施工方式。

第三，關於法律規管的問題，古小平認為臨時使用的發泡膠板不受條例規管。但謝先生引述《建築物條例》第16條(1)(b)規定反駁，承建商在進行工程時必須採取適當防火措施。他認為發泡膠板屬可燃物料，會增加火災風險，不應被視為適當預防措施。因此，即使僅作臨時使用，有關做法亦已違反上述條文規定。

杜指出，謝先生的回覆與古先生證詞表面上有直接衝突，這些分歧須在日後聽證會上通過進一步作證及盤問釐清。

無證據顯示ICU曾向承建商索取核實發泡膠可燃性文件

杜淦堃表示，另一名涉事人劉嘉敏陳詞提到，2024年劉在陳述中指「我們得悉承建商正在嘗試使用具阻燃標準的發泡膠作為窗戶的臨時保護」。杜淦堃質疑，這個說法在發布前是否已經過ICU核實。

杜淦堃指，現有證據可見，ICU似乎連最基本的可燃性測試，例如使用打火機進行簡單燃燒測試，都未曾做過。同時，並無證據顯示ICU曾向承建商索取相關發泡膠板證書、測試報告或合規性文件，以核實其可燃性，如若存在相關文件，應盡快向委員會披露。

此外，杜淦堃提及2024年11月至2025年6月期間，ICU曾進行4次現場巡查。惟相關人員表示，該4次巡查主要針對其他投訴，並未特別留意這些被指易燃的發泡膠板。

古小平曾獲頒2023年公務員事務局局長嘉許狀

翻查資料，古小平曾獲頒2023年公務員事務局局長嘉許狀，現時兩名涉事的獨立審查組人員劉嘉敏及古小平，在政府電話簿上顯示無法搜尋。

大埔宏福苑火災獨立委員會在首場聽證會，披露房屋署獨立審查組（ICU）曾收到業主反映棚網脆弱或有問題，惟ICU屋宇保養測量師劉嘉敏預早一日通知工程顧問公司將到場實測棚網阻燃能力，令承建商宏業員工可早作準備，提供「ok」棚網版本供檢測。而ICU高級屋宇保養測量師古小平，曾夥劉嘉敏在一易取位置及屋頂位置取得棚網樣本進行阻燃測試，結果並無問題。

記者：黃子龍

攝影：陳浩元

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