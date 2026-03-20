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宏福苑聽證會｜殉職消防何偉豪單獨行動？委員會：因協助撤離災民 之後與同袍會合但失散

社會
更新時間：11:18 2026-03-20 HKT
發佈時間：11:18 2026-03-20 HKT

宏福苑大火當日，消防隊目（追授）何偉豪不幸殉職。大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會上，代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃昨日透露何偉豪殉職經過，指何偉豪原定任務是前往宏昌閣2701室，但最終誤進宏泰閣，其後何偉豪曾發出求救信號，推斷他在31樓試圖打破窗戶逃生，但最終不幸從高處墮下。

對於何偉豪是否單獨上樓行動，坊間有不同猜測。杜淦堃今日（20日）在第二場聽證會上表示，開案陳詞時間有限，不可能逐一在陳詞中詳列，現階段只呈上具關鍵性及代表性的證據。

片段顯示有3名消防上樓

他提到，何偉豪嘗試從25樓乘升降機拯救市民時，不幸從31樓外墮下，有揣測指他是否單獨行動、是否未遵從指令。他在聆訊上播出一段影片，希望釐清事實，片中顯示3名消防員，而影片一位相信是何偉豪的消防員留下，協助疏散居民。

他指消防員單獨行動，是因為他在協助撤離災民，隨後嘗試與同袍會合，但是失散。杜淦堃指，該片段僅作例證，團隊手上大量證據，會在開案階段逐一討論。

他強調，獨立委員會非意在影響媒體報道，但事件本身或會觸動社會情緒與記憶，準確報道對公眾了解事件極為重要，相信大家都會認同。

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宏福苑聽證會｜殉職消防員何偉豪曾發求救信號 推斷於31樓打破窗戶逃生 惟不幸墮斃

 

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