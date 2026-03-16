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油價飆升｜引入95汽油降價？消委會稱未有足夠資料 籲油公司增強透明度

社會
更新時間：13:14 2026-03-16 HKT
發佈時間：13:14 2026-03-16 HKT

中東局勢令本港油價急升，有意見倡重新引入較便宜的95辛烷值汽油（95汽油）。消委會總幹事沈朝暉今日被問到相關議題時，稱「未有足夠資料」。她重申，消委會深切關注油價上升，儘管定價屬商業決定，但呼籲油公司充分考慮消費者利益及負擔能力，以審慎態度制定定價策略，覆行社會責任，「希望油公司推出一些特價優惠時，都可以增強透明度。」

黃傑龍：引入95汽油能降價10%至15%

能源諮詢委員會主席黃傑龍昨日（15日）曾表示，若本港引入「95」辛烷值汽油，估計油價有望降低約10%至15%。他指，大部分香港汽車使用「95」汽油已足夠發揮引擎最佳效能，除非是駕駛超級跑車，否則選用「98」只是浪費金錢。他推測，油公司或因為「95」汽油毛利較低，故傾向將有限儲存空間用於售賣「98」。若業界願意提供「95」選擇，預料油價可降低10%至15%，屆時勢必吸引大批車主排隊入油。

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