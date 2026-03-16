消委會《選擇》創刊50年 10月出版最後一期印刷版 之後轉網上發放

《選擇》月刊將在今年10月出版最後一期印刷版。消委會總幹事沈朝暉今日（16日）公布，《選擇》月刊今年創刊50周年，10月迎來第600期，是適當時機讓印刷版完成歷史任務，光榮隱退，交由本月底新推出的手機應用程式及網上資訊接棒。

網上版全年瀏覽量破225萬

消委會去年1月1日起，全面開放網上版《選擇》月刊。沈朝暉提到，全年瀏覽次數已突破225萬，反映消費者對於在網上閱讀消費資訊很受落。為進一步擴大《選擇》消費資訊的覆蓋面，她稱消委會計劃在本月底推出手機應用程式，既便利消費者獲取消費資訊，亦透過程式的互動功能，加強閱讀體驗。

另外，為了讓消費資訊更集中和清晰發放，從本月起，《選擇》月刊每月記者會，單月份會以測試報告和產品測試作主題，雙月份則公布兩篇「投訴實錄」，其他內容則每周逐步在網上發放。沈朝暉說，整體上消委會發表的文章的數目是不會減少，「改變的只是發佈的時間和形式。」

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