消委會24小時健身中心︱今年首2月接49宗投訴 按年暴升逾兩倍 約滿自動續約、「1個月會籍」暗藏伏位

消委會24小時健身中心︱消委會去年接獲涉及24小時健身中心的投訴達155宗，按年上升86.7%；今年首兩個月，已多達49宗，按年暴增逾2倍。

消委會24小時健身中心︱去年投訴總數亦按年大增近一倍

該會調查全港11間24小時健身中心後發現，一般服務承諾期越長，折算後平均月費越低，但有健身室1個月會籍與1年會籍的平均月費差距超過2倍。消委會提醒，消費者選擇時衡量個人需要，留意全年實際支出，亦要留意合約是否自動續期，及續約後的收費會否有所調整。

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消委會健身中心︱有中心網站有「1個月會籍」資訊 實則要至少參加2個完整月份

以24小時健身室Anytime Fitness為例，1個月、6個月、12個月的「每月」收費，分別是850元、650元及550元；另收取500元電子鎖匙費及500元入會費500元（僅6個月及12個月會籍可豁免入會費）。該健身室1個月會籍與1年會籍的平均月費，分別為1850元及592元，差距超過2倍。

此外，4S Fitness、EFX24及MPower 24Fitnesd單月會籍收費，亦較1年會籍的平均月費，高出逾1倍。

其中，消委會發現有2間健身室，分別是「GO24 Fitness」（#7）及「ONYX」（#9），雖在其網站及實試中均提供「1個月會籍」的資訊，但實際上均要求消費者最少參加2個完整月份，若消費者只計劃短期使用，應格外留神，以免超出預算。

撇除前述最少參加2個月的2間健身室及這1間未能提供「1個月會籍」計劃的健身室後，調查發現其他各健身室1個月會籍最低平均月費（包括入會費及匙卡費在內）介乎498元至1850元，平均月費最低的健身室全港只有4間分店。

消委會提供

消委會健身中心︱經常接投訴 屆滿後仍收取費用

消委會指出，是次調查顯示大部分健身室均採用每月自動轉帳的收費模式，並會在「最短承諾期」屆滿後自動續約，轉為「無合約形式」的每月或每4星期收費，通常續約後都會維持收取原有金額。

消委會指，過往接獲不少消費者投訴，由於在合約期屆滿後健身室仍繼續透過自動轉帳收取費用，導致蒙受損失，涉溝通問題。該會提醒，消費者在購買會籍前應細閱自動續約條款、取消會籍及提早終止會籍政策，並留意合 約到期日，以免造成不必要的支出。

收集個人資料方面，消委會指有8間健身室則要求消費者在試玩時登記部分個人資料，如姓名、身份證號碼（全部或首4位號碼）、手機號碼及/或電郵地址等。正式開設會籍時，除姓名及手機號碼等基本聯絡資料外，10間健身室要求提交身份證號碼，其中3間只記錄首4位數字；有2間會掃描或拍攝身份證，以助自動填寫資料；6間索取出生日期或月份；9間健身室以人臉識別作為主要入場安全設施，需收集面部影像，其他健身室則以電子鎖匙、手機鎖匙或匙卡進出。

消委會提醒健身室在收集個人資料時應遵循「必須而不超乎適度」的原則，確保符合《個人資料（私隱）條例》，並清楚說明資料用途、儲存安排及相關保障措施。