五月天演唱會︱消委會截至今早8時 收194宗投訴 最高涉款8000元

五月天演唱會香港站，主辦機構突取消3月24日首場場次。消委會表示，截至今早（3月16日）8時，共接獲194宗投訴，涉款逾54萬元。

消委會總幹事沈朝暉指，投訴個案中，96宗來自本地消費者；98宗來自非本地消費者，當中大部分是內地消費者。本地個案最高涉款7900元；非本地個案最高涉款8000元。

消委會：10宗本地投訴不滿「綵排特別場」安排

主辦單位特高娛樂上周三在社交專頁表示，考慮到觀眾對演唱會的期望，安排原先購買3月24日場次門票的觀眾，參與當日的40分鐘綵排特別場。沈朝暉稱，消委會亦接獲10宗本地投訴，表示不滿相關安排。

她透露，消委會上周已聯絡主辦單位，轉介接獲的所有投訴個案，其中本地投訴主要包括未有提供優先購買或更換其他場次門票的選項，惟本月29日的場次門票已售罄，故主辦方未能安排。非本地個案則主要投訴主辦方未賠償往來交通和住宿費用，消委會已促請主辦方盡快在本周回覆。

消委會將繼續與主辦方保持密切聯繫，繼續跟進事件。