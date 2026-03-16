消委會枕頭︱13款枕頭測試 3款記憶棉枕獲最高總評4.5星 $499國產貨媲美$1428丹麥貨

消委會枕頭︱消委會測試測試市面上13款枕頭樣本，售價由79.9元至1,688元不等，包括7款記憶棉枕、3款乳膠枕以及3款聚酯纖維枕。測試發現，所有樣本均通過防火和阻燃劑含量測試，結果令人滿意；另外，大部分樣本對體形較大人士的承托表現普遍較佳。從總評分數可見，就體形較大人士，全數7款記憶棉枕均獲4.5星總評最高分，一款乳膠枕亦同獲總評4.5星。而3款記憶棉枕則同時在體形較大和較細人士，均獲最高總評4.5星。

消委會枕頭︱$99.9中國製、$1688澳洲製同獲4.5星總評

當中，售價僅99.9元、聲稱來源地為中國的BRUKSVARA 人體工學枕頭（MF1）和加滕 Kato 竹纖維記憶棉枕（MF4）均獲4.5星，媲美聲稱來源地為澳洲的Dentons Luxurious Support Pillow（MF3）；兩款國產記憶棉枕更在耐用度上勝澳洲製（MF1：4.5分、MF4：5分、MF3：4分）；不過澳洲製的Dentons（MF3）卻在舒適度和整體品質更勝一籌。

消委會枕頭︱獲4.5星總評最高分：

類別 編號 品牌及型號 聲稱來源地 大約零售價 記憶棉枕 MF1 BRUKSVARA 人體工學枕頭 中國 $99.9 MF2 Cherry 感溫記憶凝氧枕 中國 $499.0 MF3 Dentons Luxurious Support Pillow 澳洲 $1,688.0 MF4 加滕 Kato 竹纖維記憶棉枕 中國 $99.9 MF5 Sinomax 全方位智慧承托枕 中國 $599.0 MF6 Tempur 雙用舒壓枕 丹麥 $1,428.0 M7 歐化寶 Ulfenbo 寧壓健康枕 / $538.0 乳膠枕 LA2 Dunlopillo 健頸乳膠枕頭 泰國 $718.0

消委會枕頭︱對體形較細人士 仰臥時承托表現一般

消委會測試發現，大部分枕頭對體形較大的人士，無論是仰臥或側臥，承托表現普遍較佳。但對於體形較細的人士，仰臥時的承托表現則普遍一般。耐用程度方面，記憶棉枕及乳膠枕的表現普遍不俗，但聚酯纖維枕則有較明顯的硬度及高度變化，可能需要較頻密更換。

舒適度方面，各樣本表現參差，例如在散熱級別，3款樣本（MF7, LA1, PE3）被評為涼感，3款（MF1, PE2, LA2）溫暖，其餘7款為中等溫暖。至於透濕度，記憶棉枕MF1（3點）和MF4（2點）量得的相對濕度較高（59.1%和66.9%），透濕度表現評分相對較低。

記憶棉枕BRUKSVARA和Kato透濕度評分低

至於接觸面積，3款乳膠枕樣本表現理想，平均接觸面積接近100%，獲4.5點或以上。記憶棉枕MF2（73%）獲3點，聚酯纖維枕PE2（74%）和PE3（66%）分別獲3點和2點。壓力分布，各樣本表現不俗，均獲4點或以上評分。

而下陷速度和幅度，記憶棉枕MF4和MF6表現理想，獲5點。乳膠枕LA3下陷速度較快、幅度較小（可能偏硬），獲3點。聚酯纖維枕PE3下陷速度非常快、幅度大（承托力不足），獲2.5點。測試者評價，記憶棉枕MF2、MF3、MF5和MF6，以及乳膠枕LA2均獲得較高的4點評分。

專家教路：揀枕頭三大要訣

香港物理治療學會會長胡存孝指出，若起床時感到肩頸不適，或半夜因此痛醒，便代表枕頭可能不適合。他建議選擇枕頭時要留意以下幾點：

睡姿： 仰睡時頸椎應維持自然弧度；側睡時面部、頸部和胸部應呈一直線。

物料： 枕頭應在受壓後能回彈，並避免選擇過硬的枕頭。

高度： 過高或過矮都不適宜，可在家中用毛巾測試合適高度。

香港脊醫學會會長黃賚能則提醒，選擇枕頭時要確保頸椎維持中性對齊。他建議：