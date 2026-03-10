4.1起的士須提供至少兩種電子支付 業界指新安排帶來契機 有助提升乘客量

今年4月1日起將實施新規定，本港的士司機必須提供最少提供兩種電子繳費方式，運輸署指，全港三分之一的士已完成安裝一體式收款機，涵蓋所有的士車隊。香港的士業議會認為，電子支付將為業界帶來新契機，有助提升服務質素及乘客量。

香港的士業議會主席黄卓邦今（10日）在電台節目表示，電子支付是大勢所趨，現時不少市民和旅客均無攜帶現金，的士行業若不變革，便會被市場淘汰。他認為，新措施全面推行，將帶來新契機；若的士無安裝電子支付，反而會窒礙行業發展，若能把握這股電子支付浪潮，相信有助提升載客量，因此業界全力支持政府相關措施。

推算約九成司機已完成登記

黄卓邦指出，全港目前約有18000輛的士，活躍司機約45000人。其中一間電子支付服務供應商八達通卡公司表示，已有超過4萬名的士司機成功登記，按此推算約九成司機已完成登記。他藉此機會呼籲尚未登記的司機盡快跟進，以免4月1日後未能提供相關服務而違法。

部分電子支付平台免手績費 對司機極富吸引力

他形容，現時的安裝進度理想，反應積極，相信到4月1日實施時，運作上不會出現問題。黄卓邦又指，雖然難以估計實際會增加多少生意額，但電子支付既能方便市民及旅客，減少找贖不便，亦有助減低爭拗，提升整體服務水平，預期將吸引更多人選乘的士。

黄卓邦續稱，任何新措施都需要時間適應，舉例「易通行」推出初期亦經歷磨合期，但長遠對行業發展有利。他補充，運輸署亦有舉辦多場工作坊及提供技術支援，相信的士司機對使用電子支付問題不大。

他解釋，過往的士使用電子支付未普及，主因是啟動成本及手續費需由司機承擔，令部分人卻步。隨着時代轉變，加上支付平台競爭激烈，現時大部分平台已豁免啟動費，部分甚至免收手續費，並提供迎新優惠，對司機而言極具吸引力，認為現時是推廣電子支付的良好契機。

2月申請量較去年同期增長逾3.3倍

八達通交通業務主管鄧翠珊在同一節目表示，目前已有超過4.2萬名的士司機安裝八達通商用版應用程式及流動收款機。今年以來，平均每月有超過2000名的士司機申請開設商用版八達通賬戶，最近一個月需求更顯著上升，單計2月的申請量較去年同期增長逾3.3倍，過去一星期已有超過1200名司機登記開戶。

她透露，不少司機反映使用八達通收款過程暢順，明白部分司機為新用戶或較為年長，開戶時公司會安排專人詳細講解。她重申，將繼續豁免的士司機的手續費，暫無計劃調整相關安排。

