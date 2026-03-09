的士4月1日起須設至少兩種電子支付 運輸署：三分一的士已裝一體式收款機 司機稱對生意有幫助

今年4月1日起將實施新規定，本港的士司機必須最少提供兩種電子繳費方式，包括一種二維碼及一種非二維碼途徑。香港的士業議會聯同的士業界及多間電子支付公司代表於今日（9日）舉行啟動禮，運輸署助理署長馮惠筠致辭時透露，全港三分之一的士已完成安裝一體式收款機，涵蓋所有的士車隊；當局並將於本月7日至下月4日期間，在三個指定停車場服務站提供司機註冊開戶及使用教學支援。

馮惠筠指出，過去數月運輸署積極推動宣傳教育，督導電子支付平台舉辦多場工作坊，安排專人協助司機開戶。她透露，短短數日內已有逾800名司機預約，整個過程僅需約十五分鐘。她又強調，相關服務自2018年起豁免手續費，未來亦無計劃收費，以持續支持業界。

電子支付易上手 年長司機經簡單指導亦能熟練使用

香港的士業議會主席黃卓邦表示，對新規定予以支持，相信有助業界轉型升級，邁向智慧出行。他指出，電子支付既方便市民旅客，亦能節省時間、避免盜竊風險，對乘客和司機均屬雙贏；加上不少平台豁免手續費或提供迎新優惠，並協助司機登記開戶，預料將有效推動更多司機完成所需手續。

八達通公司表示，會繼續豁免的士司機使用商用版八達通App的手續費。目前全港已有超過42,000名的士司機成功註冊或配備八達通流動收款機，按年增長超過四成；自2024年7月起，司機可選擇將收款增值至八達通，每月平均增值交易額較服務推出初期上升3.3倍，每日平均增值次數增幅更超過3倍。

的士司機鄭先生。

的士司機鄭先生受訪時稱，自安裝一體機後生意額有所提升，不少內地遊客見到有電子支付便會上車，普遍讚賞省卻找續麻煩。他指系統操作簡易，年長司機經簡單指導後亦能熟練使用，申請流程便利，僅一個星期便收到免費機器。他坦言，現時僅三分之一的士選用電子支付，其餘仍沿用現金，但他相信電子支付長遠能便利雙方，亦有助擴闊客源。

車隊經理陳先生與司機梁先生亦表示，車隊目前為止一體機都未有出現網路或者死機的情況，利用電子支付可避免車資不足的問題，乘客認為八達通電子支付十分便利；對於車隊司機來說，日常收入的資金用於增值八達通也很方便及有幫助。他們呼籲業界多加使用，提升的士服務競爭力以迎合智慧出行趨勢。

記者：張琦

攝影：陳浩元