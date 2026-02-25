財政預算案2026一文睇清︱子女免稅額加至$14萬 $5000萬推全民AI培訓 即睇重點政策！

財政司司長陳茂波今日（2月25日）發表新一份《財政預算案》。《星島頭條》為讀者整合各項重點政策及惠民措施，包括稅務寬免、派糖、醫療、安老、電動車「一換一」去向、推動AI發展等。

財政預算案2026︱各項重點政策及惠民措施

財政司司長陳茂波宣布，考慮到現時電動私家車技術成熟、供應充足、車款選擇增加和價格逐漸下調，電動私家車已具備市場競爭力，電動私家車的首次登記稅寬減安排在3月底屆滿後不再繼續。

電動車「一換一」取消

電動車「一換一」取消！須趕及3.31尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減

受惠印花稅收入增加，本財政年度經營帳目可提前恢復盈餘，綜合帳目更成功「轉虧為盈」，錄得29億元盈餘。今年預算案「派糖」力度有所增加，包括薪俸稅退稅上限增至3000元、寬免首兩季住宅物業差餉，基本、子女及供養父母免稅額亦有提升；生果金/綜援/長生津亦會出雙糧。

退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧

陳茂波建議，根據《外匯基金條例》，在不影響外匯基金保持香港貨幣金融體系穩定健全的前提下，從外匯基金把1,500億元，在未來兩個財政年度每年轉撥750億元至基本工程儲備基金，以支持北都及其他基建項目。

時隔42年再動用外匯儲備 倡轉撥1500億至基本工程儲備基金 支持北都等項目

政府下年度起會將長者社區照顧服務券增加4,000張至總數16,000張，預算每年總開支約12億元。同時，長者院舍照顧服務券亦會增加1,000張至總數7,000張，預算每年開支約19億7,000萬元。

廣東、福建計劃可選擇直接匯款至內地戶口

政府將於年中推出新安排，讓參與「廣東計劃」、「福建計劃」及相關綜援養老計劃的長者，可以選擇由政府將款項直接匯入他們指定的內地銀行賬戶。

長者社區照顧服務券增加4000張 廣東、福建計劃可選擇直接匯款至內地戶口

政府將按既定機制，本月進行調查公務員薪酬趨勢，5月公布結果，並由行政長官會同行政會議在充分考慮六大因素後決定。公務員編制則每年分別縮減2%，預計在今年4月1日，公務員編制將減至約18.8萬個職位。

公務員加薪將按既定機制調查 公務員編制未來兩年度分別減2%

陳茂波表示，去年「光影匯．中環」大型3D光影廣受歡迎，旅發局將推出以光影巡禮為主題的全新表演，取代「幻彩詠香江」，在全年不同日子和地方舉行。政府來年會向旅發局撥款16.6億元。

「幻彩詠香江」成歷史 推全新「光影巡禮」取代 旅發局獲撥款逾16億元

陳茂波提出，根據能者多付原則，將於調整1億元以上的住宅物業交易印花税，由4.25%調高至6.5%，大增5成，影響約0.3%的住宅物業交易，估計可增加10億元收入。措施將於條例修訂草案獲通過後，追溯至明日（26日）開始生效。政府消息人士表示，以1億元樓價計算，買家只是額外支付約200萬元，高資產淨值人士足以負擔，相信絕對不會對樓市氣氛或趨勢帶來影響。

豪宅印花稅調高至6.5% 料增10億收入

土地供應方面，陳茂波表示，未來五年政府會準備可供興建約9.8萬個私營房屋單位的土地。來年賣地表包括九幅住宅用地，加上鐵路物業發展、市區重建局及私人發展和重建項目，預計全年的潛在土地供應可供興建約2.2萬多個單位。考慮到非住宅物業市場空置率、現時及未來供求情況，政府來年繼續不推售一般商業用地。

來年賣地表9幅用地 潛在土地供應2.2萬伙 不推售一般商業地

為配合「無處不旅遊」及推動「城鄉共融」，建議撥款2億元推出「北都城鄉共融基金」先導計劃，鼓勵非政府組織和相關團體推展鄉郊旅遊項目，為鄉村帶來經濟活力。政府消息人士表示，計劃可為北都認可鄉村進行硬件更新，開發及活化鄉村景點，發展文化旅遊，例如旅客可以踩單車及體驗務農等，形成一條龍鄉郊旅遊。

撥款2億成立「北都城鄉共融基金」 鼓勵團體推展鄉郊旅遊項目

撥款5000萬元，邀請不同公營機構聯同科技企業及大專院校，籌辦AI應用學習課程、講座及比賽，以提升學生、青年及公眾對AI的認知和運用技能，以及負責任地使用AI。

僱員再培訓局（再培訓局）將升格為「技能提升局」，並會提供包括AI應用的各類「技能為本」培訓，提升本地勞動人口的競爭力。

「優質教育基金」已預留20億元推進中小學數字教育，以開展校本AI教育項目，並資助學生參加相關活動。另外亦為教師提供AI培訓。

推全民AI培訓 撥款5000萬推AI學習課程 再培訓局升格為「技能提升局」

河套香港園區第一期首批落成的兩座大樓已有超過60間企業落戶，出租率約八成。第二期規劃亦已完成，兩期將合共提供200萬平方米的樓面。

分別向河套香港園區及新田科技城注資100億元

向立法會申請注資100億元予園區公司以加速園區發展，包括引入市場力量加快發展第一期餘下地塊；提供重要基礎設施；進一步加強對初創企業的支持，以及成立創投基金。

新田科技城是河套的延伸，與河套香港園區形成上中下游協同發展，構建完整的產業生態圈。今年將成立專屬公司推動開發，並向立法會申請注資100億元起始資金，同時帶動市場資源提速發展。

