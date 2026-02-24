行賄英基國際幼稚園行政主任換學位 13家長與1商人串謀受賄罪成還押候判 官：監禁無可避免

英基烏溪沙國際幼稚園54歲前行政主任於2018至2021年間，收受13名家長和1名商人賄款至少64萬元，以協助其子女獲得取錄，其後一同被控。前行政主任承認串謀受賄等9罪後，作供指證其餘14人。區域法院暫委法官陳慧敏今早於西九龍法院裁定14名被告各1項串謀受賄罪成，其中2人分別再被裁定1項串謀受賄及1項煽惑受賄罪成。陳官明言監禁無可避免，拒絕索取社會服務令報告，將眾被告還押至下月中求情。

認罪行政主任頂證其餘被告供詞可信

陳官裁決指54歲時任行政主任林珍妮是唯一負責處理英基收生的行政人員，接受眾被告的金錢利益，以協助12名學生插隊入讀幼稚園，認罪後以污點證人身份作供指證其餘被告。林珍妮被捕時對事件加以隱瞞，辯方連日盤問質疑其證供不實，陳官認為這卻反映林珍妮在免予起訴的保障之下便將事實和盤托出，沒有隱惡揚善或降低自己的罪責，作供時承認對自己不利的證供，反而令其證供真實可信，表現出其毫無保留地願意承擔後果。

陳官認為案中沒有任何事項足以影響其誠信，林珍妮能夠清晰地交代如何與各被告交涉，所言合情合理，並無犯駁之處，作供表現非常堅定，在盤問下也沒有任何動搖，裁定林珍妮供詞可信可靠。陳官不認同辯方，不認為林珍妮為迎合廉署，而歪曲事實或無中生有，因為林珍妮犯不著捏造事實，誣蔑其他被告，最後加重自己刑責和刑罰。

利用漏洞安排插隊面試及優先取錄

陳官指林珍妮職責在不同申請時段聯絡所有申請人，本應根據輪候名單取錄排名前列的申請人，但林珍妮利用了英基電腦系統漏洞，自行抽選在候選名單上的目標申請人優先取錄，為被告子女在輪候名單上插隊安排學位，操弄自己目標人選入讀幼稚園。

陳官接納林珍妮因應個別被告查詢，主動提供協助，優先安排其子女插隊入讀幼稚園，接受金錢利益，方法包括優先安排面試，若面試成功就安排插隊入讀；在面試評分紙上竄改被告子女類別，由「其他」改為「舊生」，以欺騙面試老師，以為被告子女享有較優先取錄的類別，獲得面試機會等。陳官終裁定14名被告串謀受賄罪及煽惑受賄罪全部罪成，還押至下月中求情。

14被告當中13人為家長

被告依次為54歲英基時任行政主任林珍妮、13名家長包括44歲黃薏娗（前稱黃詠雯）、42歲劉映均（前稱劉慧德）、35歲馬賢文、45歲李洁冰、41歲林泯希、41歲張珈銘、39歲徐惠謙、44歲江靜雯、38歲蔡慧妍、37歲李俊朗、37歲黃美雪、41歲麥偉琪、33歲朱霜叶以及45歲商人蕭裕邦。

林珍妮開審前承認4項受賄罪及5項串謀受賄罪，其餘4罪存檔法庭，在審訊中出庭作供，指證其他被告。其餘被告中黃薏娗、馬賢文、李洁冰、林泯希、張珈銘、徐惠謙、蔡慧妍、李俊朗、黃美雪、麥偉琪、朱霜叶、蕭裕邦分別被控1項串謀受賄罪；劉映均被控2項串謀受賄罪；江靜雯則被控1項串謀受賄罪以及1項煽惑受賄罪。

案件編號：DCCC703/2022, DCCC603/2023(Consolidated)

法庭記者：陳子豪