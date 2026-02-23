入境處高級事務助理家暴妻兒 認6罪候懲 官：真係唔明點解爭廁所爭到要郁手

入境處高級事務助理因爭廁所問題等家庭瑣事，在3年間共6次襲擊妻兒，將妻子推到牆壁上扼頸及箍5歲兒子的衣領等，更向妻兒揮動風筒。涉案男子今早在九龍城裁判法院承認6項普通襲擊罪，辯方求情指，被告已深感後悔，被告不懂如何與太太相處及教導兒子，故涉及數次家庭糾紛。林官直斥「我真係唔明點解爭廁所爭到要郁手」，勸諭被告「你真係要好好管理下自己情緒」，明言案件涉及家庭襲擊具一定嚴重性，將案件押後至3月9日判刑，待取社會服務令及感化令報告。

官勸被告與妻兒相處別沿用上班一套

49歲男被告A.T.K.，報稱入境處高級事務助理，被控6項普通襲擊罪。控罪指被告於2023年11月11日至2025年1月12日，分別3度在觀塘將軍澳道某住宅單位內襲擊5歲男童Y；另於2021年12月25日至2023年9月6日，分別3度在相同地點襲擊女子X。

裁判官林希維直斥，被告因「非常瑣碎嘅事」傷害妻兒，案件涉及家庭襲擊，具一定嚴重性。林官明言，被告因兒子在聖誕節「睇電視睇得夜」而與妻子起爭執，惟兒子翌日「唔使返學」，林官指「見唔到理由要咁嬲」。林官明白，被告與妻子就教仔問題出現衝突，惟被告理應心平氣和與妻子討論，叫兒子上床睡覺，並不是以武力解決問題。

林官續斥，被告居然因廁所使用問題而傷害妻子，明言「我真係唔明點解要爭廁所爭到要郁手」，勸諭被告「你真係要好好管理下自己情緒」。林官提醒被告，不要將工作帶回家，林官明白被告上班時須遵守紀律，惟與妻兒的相處方式並不能沿用上班的態度，「要傾要講」，而非指揮妻兒遵守規則，否則便會出現很多衝突。林官關注，被告是否有尋求醫療協助，被告回應2月有復診，日後會繼續跟進情緒情況。林官認為，被告要繼續尋求心理及精神科協助，將案件押後至3月9日判刑，待取社會服務令及感化令報告，明言所有判刑選擇仍在考慮當中。

求情稱因情緒問題犯案已深感後悔

辯方求情指，被告分別3次對妻子扼頸，及在「搶仔」期間箍到兒子的衣領，另對妻兒有揮動風筒的動作，惟風筒沒有擊中二人。辯方表示，被告對此已深感後悔，被告因個人問題，不懂如何與太太相處及教導兒子，故在3年間涉及數次家庭糾紛，被告現在亦要面對後果，與妻子正辦離婚程序，在家事法庭另有聆訊。

辯方續稱，被告日後會好好管理情緒，案發後接受課程，其情緒管理及家教問題已有改善。被告在1995年加入入境處，現時任職高級事務助理，惟因本案暫時停職，相信之後亦要進行記律聆訊，對事業方面有影響。因被告的職務關係，未必適合判處社會服務令，望法庭考慮判處被告監禁或非監禁刑罰，令被告能儘快復職。

為教仔、爭廁所問題爭執繼而向妻兒扼頸

案情指，39歲女子X與被告在2018年結婚，及後誕下兒子Y，一家三口在2021年12月至2025年1月居住在涉案單位期間，被告襲擊妻兒共6次。在2021年12月25日晚上11時許，被告見兒子未睡覺，仍在看電視，故感到憤怒。被告在責罵兒子期間，因教仔問題而與妻子發生肢體衝突，被告在盛怒下將妻子推到走廊牆上，並用雙手扼著妻子的頸。

在2023年9月6日上午11時許，被告與妻子因廁所使用問題而爭執，隨後被告故技重施，再將妻子推到牆壁上扼頸。在同年11月11日晚上10時許，兒子在妻子的懷中，被告試圖「搶仔」，欲將兒子從妻子的身邊拉開但不果，被告隨後用雙手強行抓住兒子上衣的衣領。同年12月某日，被告因兒子發脾氣，而扼住兒子的頸。

在2024年2月7日凌晨，被告突然發脾氣而扼妻子的頸。在2025年1月12日，正當妻兒在客廳看電視時，被告突然衝進客廳，並向妻兒揮動風筒。翌日，警方接獲求助，惟妻兒拒絕接受治療。同月14日，被告被捕。

案件編號：KCCC900079/2025

法庭記者：黃巧兒