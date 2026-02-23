宏福苑安置︱宏志閣居民有感成「二等災民」 黃偉綸：樂意討論納入收購 價格可看齊其餘7座

政府日前公佈大埔宏福苑長遠安置方案，將動用約40億元公帑收購7座大廈業權，未補價及已補價單位分別每呎8,000元和10,500元。其中在火災中倖存的宏志閣，未被納入是次收購安排中。

有宏志閣居民今早（2月23日）於商台節目表示，目前政府未交代宏志閣的處理詳情，未知數相當多，有感成為了「二等災民」，期望一視同仁處理。財政司副司長黃偉綸則呼籲「唔好有呢個感覺」，強調討論的大門一直打開，如宏志閣業主有較高程度共識，政府願意探討，若最終得到主流業主同意納入收購，收購價會與現時7座一樣。

宏志閣居民盼一視同仁 憂日後管理存憂

宏志閣居民梁小姐於節目中表示，對於未被納入收購方案感到徬徨，形容「根本上政府係冇俾到任何方案我哋呢一棟嘅居民」。她指出，現時宏志閣的情況存在太多未知數，例如政府稱居民可在三、四個月後返回單位，但「返去嘅定義係啲咩嘢呢？安全性又點樣呢？」令他們難以做決定。

她續指，假如日後選擇返回居住，大廈的管理、消防、維修等費用是否要由宏志閣居民自行負擔，政府亦未有清晰說明。梁小姐強調，無論是哪一棟的居民，大家都同樣是災民，政府應「一視同仁」地處理，而非將宏志閣排除在外，讓他們感覺成為「二等災民」。她期望政府能將宏志閣納入與其餘7座完全相同的方案中，讓他們能清晰地作出選擇。

黃偉綸：需過半共識方啟動討論 收購價將看齊

對於居民的憂慮，黃偉綸在同一節目中正面回應，首先請居民「唔好有呢個感覺」（二等災民），由於宏志閣的單位基本上可以繼續居住，部分業主亦表示希望返回，故政府基於尊重私有產權，未有將其直接納入收購方案，「如果單位仲係基本完好，而大部分業主都選擇喺度長期居住，咁我哋要接受一個現實係，宏志閣呢棟樓會長期存在」。

他提到，政府早前收集整個宏福苑居民意見時，無法「做到咁細」專門了解宏志閣居民想法，但強調討論的大門一直打開，政府的解說專隊，將會逐一接觸宏志閣的業主，了解他們的意願。黃偉綸表明：「如果（宏志閣業主）都有相當嘅共識——點解要一半（共識）呢？因為如果個數字太低嘅時候，可能再傾落去唔實際。」他解釋，如動用公帑只收購零星單位，對解決屋苑日後公共空間、大廈公契等管理問題並無實質幫助，因此需要有較主流的共識，政府才適合啟動探討。

他指，若宏志閣最終能達成共識並獲納入方案，「我哋個方案適用返佢嘅時候呢，咁我今日好清楚，就係𠵱家呢個咁嘅（收購）價」，與另外7座看齊。

有宏志閣居民擔心由於他們需一段時間才可獲安排上樓檢視單位情況，才可決定選擇什麼方案，而若回去居住至少要3、4個月，有可能無法趕及8月31日的「特設銷售計劃」回應限期。黃偉綸表明有關限期不適用於宏志閣居民，他們可有更長時間尋求共識，即使到時候已過「樓換樓」居屋選樓時間，由於目前居屋供應足夠，屆時可以再在新項目中抽調適當的單位供他們選購。但他強調，前提是宏志閣居民要有較大的共識，政府收集意願後，會公開整體的意見，開誠布公。

至於宏志閣往後管理問題，黃偉綸指基本原則是不應該讓一座業主負擔所有八座的責任，相關管理公司未來會與政府部門進一步了解情況，確認有什麼工程須做，讓居民安心回宏志閣居住。另外一些大廈管理問題，例如一些公共責任保險，也必須購買。

政府：入伙前仍可獲租金津貼及住過渡屋 可彈性處理

節目中亦有討論原址重建的可能性。黃偉綸解釋，不選擇原址重建是基於多重考慮。首先，整個流程長達9至10年甚至更久，當中處理業權問題已非常複雜。其次，長達10年的過渡期，單是租金津貼一項，每戶便可能高達150萬元，對公帑是沉重負擔。他亦引述問卷數據，指僅9%的居民「只接受」原址重建，顯示此非主流意見。

房屋局局長何永賢補充，現時提供的10個「樓換樓」選項，無論是地點、戶型及入伙時間均具彈性，當中大埔頌雅路西的項目更是特意為是次安置而設計，以滿足居民原區安置的需要。黃偉綸亦特別提到，考慮到部分新居屋項目的入伙日期或會超出兩年，政府已決定相關的租金津貼將會彈性處理，即使超出兩年亦會繼續發放，直至業主上樓為止，業主對此毋須擔心。