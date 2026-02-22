宏福苑安置︱測量師學會料原址重建須$27億 保險界：即使接受收購 也毋須交還家居保賠償

政府昨（21日）公布大埔宏福苑長遠居住安排方案，決定以現金或「樓換樓」方式，向宏福苑受災的7幢樓宇、1736個單位業主收購業權，料需補貼40億元公帑。測量師學會會長溫偉明今日（22日）在電台節目指，宏福苑8幢的實用面積約90萬呎，以約3,000元一呎重建費用估計算，初步估算原址重建須花費約27億元。

測量師學會：呢個收購價令佢哋有唔少選擇

對於政府提出收購價水平，溫偉明認為作價合理且處於較高水平，直言「政府俾呢個數字，令佢哋有唔少選擇」。他指，該出價已包含一定「恩恤津貼」成分，高於火災前的市場價格約6000元至8000元，能讓居民有能力在同區或其他地區重置居所。他形容政府做法是在審慎理財與體恤民情之間取得平衡。

大廈本身購買的火險最高保額為20億港元，與原址重建的成本有一定差距。溫偉明解釋，20億保額是基於「折舊後重置成本」（Depreciated Replacement Cost），僅賠償建築物「外殼」價值，並不包括地價，故不足以覆蓋重建費用。

保險界：即使接受收購方案 也毋須交還家居保賠償

香港保險業聯會行政總監劉佩玲在同一節目表示，居民自行購買的「家居保險」與大廈法團購買的「樓宇火險」是兩回事。她指許多居民在火災後已即時透過家居保險獲得援助，例如用於臨時住宿的「另覓居所」津貼。而這些賠償屬於居民個人，即使接受政府收購方案，也毋須交還任何已獲取的家居保險賠償。

至於20億元火險，劉佩玲重申，賠償金對象是大廈業主立案法團或其接管人，用途是「還原」樓宇至火災前的狀況，並非直接向每戶居民平均分配。如果居民將業權出售給政府，該保單的索償權利亦將一併轉移給政府，由政府後續與保險公司商討處理。