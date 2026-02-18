車公廟求籤︱劉業強為香港求得第22籤中籤 連續第九年中籤 籤文：但凡見利莫忘義

今日（18日）是正月大年初二「車公誕」，不少市民都會到廟宇參拜，祈求新一年事事順景。按照傳統，鄉議局主席劉業強上午約8時為香港求籤，最終求得第二十二籤中籤。由2018至2025年，劉業強已連續8年求得中籤，換言之連同今年，是連續第9年的中籤。

儀式於上午近8時開始，一眾代表叩首、上香。出席者包括劉業強、沙田鄉事委員會主席莫錦貴、沙田民政事務專員余懷誠等。劉業強最終為香港求得第二十二籤中籤，是連續第九年求得中籤。

第二十二籤的籤文如下：

刻木之夫不可親，當於善惡上觀人；

但凡見利莫忘義，須向仁中慮不仁。

解曰：「凡事用心 身子平安 小宅小吉 占病不妨 求財半遂 婚姻成合」。

翻查車公廟車公靈籤的籤文，在總數96支籤中，上籤佔35支、中籤佔44支、下籤佔17支，因此從概率而言，求出中籤的機會較大。

劉業強解釋籤文：不能固守既有做法

至於去年為沙田求得第八十二籤下籤的沙田鄉事委員會主席莫錦貴，今年求得第八十三簽下籤，簽文「掛帆順水上揚州，半途頗耐浪打頭；實力撐持難寸進，落橈下帆水難流。」

劉業強向傳媒解釋籤文，「刻木之夫不可親，當於善惡上觀人」，意指凡事不可以守舊，要創新，認為北部都會區是未來10年的黃金期，對香港長遠而言起到重要的正面作用，不能固守以前的做法。

記者：黃子龍

攝影：汪旭峰