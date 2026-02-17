車公廟求籤︱一文回顧車公近年預言 去年第24籤靈唔靈？原來已連續X年開出中籤

【車公廟求籤/農曆新年/車公靈籤/年初二】明日（18日）是大年初二車公誕。每逢農曆大年初二，鄉議局主席會按傳統習俗為香港求籤祈福，鄉議局主席劉業強去年為香港求得第24籤中籤。《星島頭條》整合由2015年至2025年，過去十年的籤文，每年車公靈籤都備受社會關注，惹來無數解讀，與當年的社會經濟狀況相提並論。歷年的求籤，更發生過眾多經典事件，本文讓讀者回顧「車公預言」。翻查資料，原來由2018至2025年，已連續8年開出中籤。

車公廟求籤︱劉業強去年「24籤睇錯做20籤」

劉業強去年在車公廟求籤時，初時表示為香港求得第20籤中籤，惟廟宇工作人員其後更正，指實際上求得的是第24籤，同樣是中籤，發現原來是劉業強求籤時「一時睇錯」。第24籤中籤，籤文曰：「生前不作虧心事，只為貪心惹是非；若得貴人相勉力，莫教枉費用心機。」

解籤師傅去年籲港人自求多福 盼貴人投資香港

車公廟解籤師傅陳天恩當時建議香港市民要自求多福，「生前不作虧心事」指香港經濟已很差，認為政府應聚焦處理民生，建議高官、議員及公務員自動減薪一半；至於「只為貪心惹是非」，他認為意指港府不要辦太多對整體經濟無益的盛事；下半闢「若得貴人相勉力，莫教枉費用心機」中的「貴人」指外來投資，希望香港引進更多外來金錢。不過他當時預言2025年樓市只會持續下跌，但最終樓價有所回穩，去年全年累升約3.3%。

「估中」抑或「估唔中」頗為主觀，《星島頭條》簡單引述去年重點新聞報道，交由讀者判斷車公「準唔準」。至於「虧心事」、「貪心惹是非」、「貴人」具體是指誰人、哪些事，大家可自行參透。

全體公務員凍薪一年 經營帳目或轉虧為盈

去年《財政預算案》提出在2025/26年度，行政、立法、司法機關及區議員等全體凍薪一年，以及在本屆政府任期內將削減1萬個公務員編制。今年公共財政狀況有改善，經營帳目轉虧為盈，但由於要投資北都和基建，相信綜合帳目仍不排除有較低的赤字。

訪港旅客按年升12% 啟德盛事吸160萬人次

旅發局公布2025年全年初步訪港旅客數字為4,990萬，按年上升12%；啟德體育園開幕9個月內，舉辦超過40個體育及娛樂盛事活動，涉逾90個活動日，其中主場館累計逾160萬名觀眾人次。

駐港公司逾1.1萬間升11%創新高

投資推廣署去年共協助560間海外及內地企業在港開設或擴展業務，較2024年上升超過4%，數目創新高，而駐港公司逾1.1萬間，升11%創新高。投資推廣署署長劉凱旋亦透露，目前約有30間海外或內地企業計劃落戶香港後，希望能在北部都會區發展。

港單一家族辦公室逾3380間 兩年增25%

財庫局與投資推廣署上周（2月10日）聯合宣布，根據投資推廣署委託德勤進行的《香港家族辦公室市場研究》顯示，截至2025年年底，香港的單一家族辦公室數目已超過3,380間，兩年間增加約680間，升幅超過25%。

車公廟求籤︱2003年何志平求下籤 即爆沙士及50萬人反23條示威

2003年，時任民政事務局局長何志平在車公廟為港求得下籤，籤文如下：掛帆順水上揚州，半途頗耐浪打頭，實力撐持難寸進，落橈下𢃇水難流。籤文解曰：「凡事不吉。」

香港同年驚爆沙士疫情，導致299人死亡；期後董建華政府有意就基本法23條立法，惟在經濟民生問題疊加之下，最終引發50萬人大遊行。

車公過去十年靈籤回顧：

車公靈籤2025︱第24籤中籤

籤文：「生前不作虧心事，只為貪心惹是非；若得貴人相勉力，莫教枉費用心機」

籤文解曰：「不可貪心，自身平安，家宅安吉，占病作福」

車公靈籤2024︱第15籤中籤

籤文：「斧斤持以入山林，未得之時那處尋；損了良材失卻力，勸君留住待春臨」

籤文解曰：「家宅平吉，占病作福；婚姻不合，自身平安；求財未遂」

車公靈籤2023︱第11籤中籤

籤文：「威人威威不是威，只當著力有箴規；白登曾起高皇閣，終被張良守舊圍」

籤文解曰：「凡事守舊，求財遂意；自身得運，婚姻不合」

車公靈籤2022︱第38籤中籤

籤文：「人扳高處求真果，我向低邊拾芥薑；媚奧不如去媚灶，莫教步獵逞英豪」

籤文解曰：「凡事守舊，自身平安；家宅興旺，求財遂意」

車公靈籤2021︱第45籤中籤

籤文：「下手須教一著先，世情局面苦徒然；積薪歷火非無事，識者能知火未燃」

籤文解曰：「凡事不合，自身平安；家宅小吉，求財不大」

車公靈籤2020︱第92籤中籤

籤文：「人生何在逞英豪，天理人情只要公；天眼恢恢疏不漏，定然作福福來縱」

籤文解曰：「家宅平平，作福加增；自身平安，婚姻成合」

車公靈籤2019︱第86籤中籤

籤文：「石田為業喜非常，畫餅將來未見香；怎曉田耕耘不得，那知餅食不充腸」

籤文解曰：「出入謹慎，家宅不吉；自身平安，求財不遂」

車公靈籤2018︱第21籤中籤

籤文：「頃畝之田歲月深，祖宗創積到於今；勸君勿論多和少，寸土原來一寸金」

籤文解曰：「家宅興旺，自身平安；求財半遂，佔病不妨」

車公靈籤2017︱第61籤上籤

籤文：「傳來信息果無差，轉運時來自興家；篤志雲程須著力，何天今日賜榮華」

籤文解曰：「凡事吉利」

車公靈籤2016︱第72籤上籤

籤文：「丹陽飛舞去潮陽，大展翔毛彩色香；來儀偏向仁者宅，修福自然啟禎祥」

籤文解曰：「凡事大吉」

車公靈籤2015︱第20籤中籤

籤文：「晨粧露彩髻邊雲，玉佩珠顏錦似銀；色則是空空是色，觀音曾勸世間人」

籤文解曰：「不可貪心，自身平平；家宅平安，求財半遂」